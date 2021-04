Garotos da base decidem, Palmeiras vence Grêmio de novo e é tetracampeão da Copa do Brasil

Campeão paulista e da Libertadores, o Palmeiras encerrou a temporada 2020 com mais um título, a Copa do Brasil, ao vencer o Grêmio neste domingo (7) no Allianz Parque por 2 a 0. Esta é a quarta vez que o alviverde levanta a taça da segunda competição mais importante do País - ganhou em 1998, 2012, 2015 e 2020.

Como venceu em Porto Alegre por 1 a 0, o Palmeiras precisava apenas do empate para conquistar o torneio, porém um gol de Wesley no segundo tempo consolidou a campanha da equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira.

Campeão invicto

Na campanha, o Palmeiras eliminou RB Bragantino, Ceará e América-MG, além de vencer os dois jogos das finais. Foram seis vitórias e dois empates, 15 gols marcados e quatro sofridos.

O Grêmio adotou uma postura agressiva no início e o Palmeiras equilibrou as ações ao encaixar a marcação. O tricolor avançava com Vanderson e Alisson pela direita, e o Palmeiras respondia principalmente com Wesley, Rony e Raphael Veiga. Os dois últimos, inclusive, participaram da jogada do gol anulado por impedimento do camisa 11. No lance, Felipe Melo lançou o atacante pela esquerda, ele cruzou para o meio-campista acertar o canto do goleiro Paulo Victor. O assistente levantou a bandeira e o VAR confirmou a irregularidade.

Diego Souza ainda assustou Weverton em cabeçada que o goleiro do Palmeiras encaixou e Maicon também teve boa chance, mas o chute foi travado. O Palmeiras também apareceu com Rony, que partiu em velocidade e na hora do chute Paulo Miranda bloqueou a finalização, e com Wesley em chance de fora da área. Zé Rafael também arriscou de longe uma batida colocada que obrigou Paulo Victor a espalmar para escanteio.

Os times voltaram do intervalo sem alterações. O tricolor manteve a postura de ocupar mais o campo ofensivo, e em um dos momentos em que deu espaço, Raphael Veiga ganhou a disputa no meio de campo com Thaciano e arrancou em direção ao gol até acionar Wesley. O atacante de 21 anos invadiu a área pela ponta esquerda, chutou cruzado e abriu o placar.

Na reta final da partida o técnico Renato Portaluppi apostou em jovens da base como o atacante Ferreira e o meio-campista Jean Pyerre, mas nenhum dos dois conseguiu mudar a realidade da partida.

O Palmeiras também renovou o sangue da equipe lançando os experientes Mayke, lateral, e Willian, atacante, além dos novatos meio-campistas Gabriel Menino e Patrick de Paula.

Enquanto o Grêmio atacava, o alviverde aproveitava os espaços e matou o jogo num lance que representa o que foi o segundo tempo. Maicon errou um passe no campo de defesa, Mayke e Rony deram sequência à jogada e a bola chegou até Willian, que tocou para Gabriel Menino. O camisa 25 então driblou e usou o pé esquerdo para ampliar em chute que passou por entre as pernas de Paulo Victor.

O que vem por aí

A conquista do Palmeiras classificou o Fluminense para a fase de grupos da Libertadores 2021. Com isso, o Grêmio terá que disputar a segunda fase do torneio e estreia na competição internacional nesta quarta-feira (10) diante do Ayacucho (Peru). Já o alviverde volta a campo no dia seguinte, diante do São Caetano, pelo Campeonato Paulista.