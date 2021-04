Renan Mota projeta temporada vitoriosa na Ponte Preta

Agora vestindo a camisa da Ponte Preta, o meia Renan Mota, ex-Santos, Oeste e Figueirense, e que estava no futebol japonês, falou sobre a expectativa para essa temporada com a camisa do clube de Campinas. Para ele, 2021 tem tudo para ser especial.

“Sem dúvida, estou muito motivado para essa temporada e espero que ela seja especial dentro e fora de campo com a camisa da Ponte Preta. Estou muito motivado com esse projeto e espero que 2021 seja de ótimos resultados para todos”, disse.

Ainda de acordo com Renan, o elenco da Macaca tem tudo para fazer um grande ano.

“Nosso elenco é muito forte e tem tudo para fazer um grande 2021. Vamos trabalhar muito para que as coisas saiam como estamos planejando”, falou.