Renan Mota comemora retorno ao futebol brasileiro e projeta temporada na Ponte Preta

Após dois anos no futebol japonês, onde vestiu a camisa do Kyoto Sanga, o meia Renan Mota acertou com a Ponte Preta para a temporada 2021. Feliz com o novo desafio, o jogador, que defendeu as cores do Santos, Figueirense e Oeste, falou sobre sua motivação para esse ano no alvinegro.

“Quando recebi o convite da Ponte Preta não pensei duas vezes. Atuar em um grande clube como a Ponte é sempre muito bom e uma responsabilidade grande. Vou trabalhar muito para construir uma história aqui de títulos e grandes atuações. Estou muito motivado para que isso aconteça”, disse.

Ainda de acordo com Renan, agenciado pela GR Sport e por Paulo Affonso, o elenco que está sendo montado pelo clube paulista é de alto nível.

“Acredito muito no projeto da Ponte e no elenco que vem sendo montado. Tenho certeza que teremos um grande ano pela frente e faremos uma ótima temporada”, falou.