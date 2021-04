Sem dinheiro e Thiago Neves, Sport enfrenta Juazeirense pela Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (10), o Juazeirense enfrenta o Sport, às 19h15, no Adauto Moraes, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Leão da Ilha tem a vantagem do empate para poder se classificar para a próxima fase, enquanto o Cancão de Fogo só depende da vitória para se manter vivo na competição.

A possibilidade de eliminar um grande clube do nordeste, é o que motiva a equipe do Juazeirense que pretende repetir o feito de passar para a próxima fase e conseguir se manter na Copa do Brasil. Em 2016, o Cancão de Fogo passou pela primeira fase ao vencer o Cuiabá por 5 a 4 nos pênaltis. No entanto, foi derrotado nos dois jogos seguintes contra o Botafogo.

Provável escalação do Juazeirense: Rodrigo Calaça; Carlinhos, Eron, Wendel, Daniel; Waguinho, Patrik, Clebson; Elcarlos, Kesley e Nino Guerreiro.

A missão do Sport na primeira fase se baseia também em encurtar as dívidas milionárias, por este motivo, a classificação para a segunda fase garantiria para o Leão da Ilha, o valor de R$ 2,06 milhões, que seriam muito importantes, devido à pandemia da Covid-19. O avanço na competição daria alívio para os cofres do clube pernambucano.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Adryelson, Thyere, Sander; Marcão, Ronaldo e Gustavo; Ewerthon, Mikael e Luciano.

Por este motivo, as opções no Leão da Ilha são escassas, além de não poder inscrever novos jogadores para a competição, por conta da punição na Fifa. O técnico Jair Ventura terá outro grande problema que é a ausência do meia Thiago Neves, pelo fato do jogador ter contraído a Covid-19 e estar em isolamento.

Arbitragem da partida

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Árbitro Assistente 1: Alex dos Santos (SC)

Árbitro Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Quarto Árbitro: Moisés Ferreira Simão (BA)

Analista de Campo: Ademilton Piedade Carige (BA)