Felipe Recife confia na recuperação do Uberlândia para Copa do Brasil

Nesta quinta-feira (11), o Uberlândia recebe a Luverdense-MT, no Parque do Sabiá, no Triângulo Mineiro, às 17h. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil. A fase inicial da competição é disputada em jogo único.

A equipe mandante necessita da vitória no Parque do Sabiá nesta quinta-feira, tanto para se recuperar na temporada quanto para conseguir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil 2021. Como está, hoje, pior posicionada no ranking da CBF, a equipe mineira disputa o jogo único em casa, todavia, só avança para a segunda fase com um triunfo.

Mesmo não vindo de uma sequência de bons resultados, e buscando a primeira vitória na temporada 2021, o volante Felipe Recife afirmou que a equipe tem muito potencial para reverter a situação.

“Vamos esquecer dos resultados passados, mas ficando com os aprendizados. Temos um time muito bom, com bastante potencial. Esperamos conseguir vencer a Luverdense Para retomar a confiança e emendar uma boa sequência."

Felipe Recife, experiente jogador da equipe mineira, comentou a respeito do importante confronto contra a Luverdense na primeira fase da Copa do Brasil.

“Sabemos que vai ser um jogo parelho, mas a expectativa é boa. É Copa do Brasil, qualquer partida será um grande duelo e essa não será diferente. Estamos confiantes na vitória."

​​​​Além de tudo que representa a Copa do Brasil, avançar para a próxima fase significa, também, 560 mil reais a mais para o Uberlândia ou Luverdense, valor que, sem dúvidas, ajudará e muito a equipe que conquistar a vaga.