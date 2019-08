Públicos, campanhas e dados: Raio-X da primeira fase da Série C 2019

A última rodada do Campeonato Brasileiro da Série C foi finalizada na noite deste domingo (25) e Ypiranga/RS, Juventude, São José e Paysandu se classificaram. Ontem, Náutico, Sampaio Corrêa, Imperatriz e Confiança já tinham garantido o passaporte para as quartas de finais.

A equipe com melhor campanha na primeira fase foi o Náutico. O time pernambucano conquistou 33 pontos. Foram 10 vitórias, cinco derrotas, três empates, 24 gols marcados e 18 sofridos nos 18 jogos.

O São José foi o melhor mandante da competição. O time gaúcho conquistou 21 pontos e seis vitórias nos nove jogos. Além disso, foram 16 gols marcados e apenas quatro sofridos.

Conquistar pontos fora de casa não é das missões mais fáceis. Já para o Paysandu, não foi tão difícil. O Papão foi o melhor visitante da Série C. Nos nove jogos fora de casa, a equipe paraense ganhou quatro, empatou quatro e perdeu apenas um. Foram 16 pontos conquistados dos 27 possíveis.

No quesito gol marcado, o campeão foi Imperatriz. A equipe do Maranhão marcou 27 gols e teve o melhor ataque da competição. Na divisão dentro e fora, 15 foram marcados longe de casa e 12 jogando em seus domínios. A melhor defesa ficou com o Ypiranga/RS, campeão do Grupo B. A equipe gaúcha levou apenas 10 gols, sendo cinco em casa.

ABC, Globo, Luverdense e Atlético Acreano caíram para a Série D. A equipe do Acre teve a pior campanha entre os 20 clubes. Foram apenas 11 pontos e ainda amargou a pior defesa com 37 gols sofridos e o pior ataque com apenas 12 bolas na rede.

A artilharia da competição ficou dividida. Eduardo, do Treze, Luiz Eduardo, do São José e Negueba do Globo, marcaram oito gols cada.

A melhor média de público foi do Remo, que não conquistou a vaga para a próxima fase. Foram 16.112 torcedores por jogo. Confira as médias de públicos dos 20 clubes:

Média Clube Situação 1 16.112 Remo Eliminado 2 8.124 Paysandu Classificado 3 7.493 Santa Cruz Eliminado 4 5.829 Confiança Classificado 5 5.640 ABC Rebaixado 6 4.513 Botafogo-PB Eliminado 7 4.053 Náutico Classificado 8 3.161 Juventude Classificado 9 3.047 Imperatriz Classificado 10 2.605 Sampaio Corrêa Classificado 11 2.476 Treze Eliminado 12 2.113 Ferroviário Eliminado 13 465 Volta Redonda Eliminado 14 453 Ypiranga/RS Classificado 15 422 Tombense Eliminado 16 406 Globo Rebaixado 17 390 Atlético Acreano Rebaixado 18 368 Luverdense Rebaixado 19 148 Boa Esporte Eliminado 20 128 São José Classificado

Além disso, dos 10 maiores públicos, sete são da torcida Remista. Confira os maiores:

Público Jogo 1 25.872 Remo 2x0 São José 2 23.860 Remo 0x1 Paysandu 3 22.263 Santa Cruz 0x2 Ferroviário 4 21.852 Paysandu 4x0 Atlético Acreano 5 18.010 Remo 0x2 Tombense 6 16.339 Remo 2x1 Volta Redonda 7 15.897 Santa Cruz 2x1 Globo 8 15.897 Santa Cruz 2x1 Globo 9 15.084 Remo 2x0 Atlético Acreano 10 12.287 Remo 0x0 Juventude

A pior média ficou com o São José, que teve 128 torcedores por jogo. Dos 10 piores púbicos, cinco são do clube gaúcho. Confira os piores públicos:

Público Jogo 1 66 São Jose 2x0 Boa Esporte 2 68 Ypiranga/RS 2x0 Atlético Acreano 3 69 São José 0x0 Ypiranga/RS 4 75 Boa Esporte 2x0 Paysandu 5 78 São José 2x0 Tombense 6 84 São José 3x0 Atlético Acreano 7 104 Boa Esporte 0x0 Atlético Acreano 8 116 Boa Esporte 2x0 Juventude 9 127 Atlético Acreano 0x2 Juventude 10 132 São José 1x0 Remo

Confira os jogos das quartas de finais:

Paysandu x Náutico

Imperatriz x Juventude

São José x Sampaio Corrêa

Confiança x Ypiranga/RS.

Os times da direita irão decidir em casa. As datas e horários dos jogos serão definidas nesta segunda-feira (26), pela Confederação Brasileira de Futebol.