Em noite iluminada, Botafogo goleia Moto Club no Maranhão e avança na Copa do Brasil

Na noite desta quarta-feira (10), o Botafogo viajou até São Luís no Maranhão para enfrentar o Moto Club, jogo da primeira fase da Copa do Brasil. O clube carioca mesmo tendo a vantagem do empate goleou seu adversário por 5 a 0 e aguarda um vencedor entre Rio Branco x ABC para o confronto da segunda fase da competição.

Resumo da goleada Alvinegra

Em um duelo inédito pela Copa do Brasil, o Botafogo entrou muito ligado no início da partida e logo nos dois primeiros minutos de jogo abriu o placar com Pedro Castro em uma linda cobrança de falta, o gol trouxe mais tranquilidade ao clube carioca e um desespero para o clube mandante que precisava reverter o resultado. Desde então a equipe carioca deu a bola pro seu adversário e se aproveitava de seus erros, quando aos 31 minutos o atacante Matheus Babi é derrubado dentro da área e a penalidade é marcada, o mesmo converte ampliando a vantagem.

Já na segunda etapa de jogo o clube maranhense busca sair mais e coloca um atacante no lugar de um meio-campista, com isso os espaços foram aparecendo e então aos 6 minutos o garoto Ênio marca o terceiro gol da partida e o primeiro no profissional.

A situação fica ainda mais complicada quando então o atacante Gleydisson é expulso logo aos 18 minutos e o Botafogo aproveitando da situação marca mais dois gols, com Warley aos 30 minutos e um lindo gol de Matheus Frizzo aos 37 minutos fechando a goleada.

Premiação em bom momento

Com todo déficit que o Botafogo tem em seu caixa, o avanço para a próxima fase garantiu uma premiação de 675 mil reais que equivalem a 67% de sua folha salarial.

Jejum quebrado

O Botafogo não sabia o que era ter invencibilidade nas duas primeiras rodadas no inicio do ano desde 2013.

Próximo confronto das equipes

Botafogo x Bangu no próximo sábado (13), pelo campeonato carioca.

Moto Club x Sampaio Corrêa dia (30) pelo campeonato maranhense.