Gabriel Félix é protagonista no avanço do Luverdense na Copa do Brasil

O Luverdense está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Verdão foi a Uberlândia e arrancou um empate por 1 a 1. Com o resultado, o clube avança na competição, garante R$ 675 mil de cota de premiação e aguarda o confronto entre Red Bull Bragantino e Mirassol para saber quem vai enfrentar na próxima fase da competição.

Passando por um momento de reestruturação, o clube que possui um elenco reduzido desde o último estadual, novamente contou com grande atuação de Gabriel Félix para assegurar a vaga.

Consolidado no grupo, o ex-goleiro do Vasco e capitão da equipe da cidade de Lucas do Rio Verde, fez diversas defesas e foi essencial para o avanço do Luverdense. Vale lembrar, que a vaga na atual Copa do Brasil foi conquistada após vitórias heróicas do clube no Campeonato Mato-Grossense. Na ocasião, o Verdão terminou em 3º lugar no estadual após atuações incríveis de Gabriel Félix frente ao Cuiabá e ao Dom Bosco.

O arqueiro do Luverdense falou a respeito do grande momento que vive no clube. Liderança no grupo, grande forma técnica, confiança em alta e gratidão ao LEC foram alguns dos assuntos discutidos.

Você foi um dos principais responsáveis pela ida do Luverdense para a Copa do Brasil. E agora, já na competição, foi herói novamente na conquista da vaga à próxima fase. Passa um filme na cabeça, Gabriel?

“Passa um filme na cabeça de tudo que passei há um tempo. Foi um momento de muita dificuldade, que sem apoio da minha família família e amigos certamente eu teria abandonado o futebol. E hoje estou feliz aqui no Luverdense, dando a minha parcela de contribuição para reestruturação desse clube que é muito respeitado aqui em nosso estado."

Cada vez mais consolidado e querido no elenco, como você enquanto capitão consegue transmitir tanta força, união e confiança para esse elenco tão valente?

“Esse espírito de liderança já vem desde a categoria de base onde fui capitão por muito tempo. É uma responsabilidade muito grande porque muitas das vezes somos o elo da comissão técnica e diretoria com os atletas. Então tento ser um um cara agregador, ter tranquilidade nas tomadas de decisões e sempre busco o melhor para o grupo e consequentemente pro clube."

Num momento de pandemia e receitas reduzidas, financeiramente, essa classificação foi um alento para o futuro do Luverdense. Você tem dimensão dessa importância para essa fase de reconstrução do clube?

“O presidente vinha conversando com a gente mostrando o quanto seria importante esse alívio financeiro pro dia a dia do clube. Sabíamos da importância e esse foi algo a mais que demos no jogo para conseguirmos a classificação. Foi algo bom para todos, estamos felizes."

Após históricas classificações recentes, o que o torcedor do LEC pode esperar do elenco na sequência da temporada?

“O torcedor sabe das nossas dificuldades, elenco reduzido, mas muito qualificado. A cada jogo vamos nos entrosando mais para dar sequência nesse projeto de reestruturação do clube. O presidente tem um projeto muito ambicioso para colocar o Luverdense em evidência nacional novamente."

Virando a chave o Luverdense estreia no Campeonato Mato-Grossense, na terça-feira (16), às 17h (de Brasília).