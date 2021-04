Matheus Alexandre acredita em vitória diante do Mirassol

O lateral Matheus Alexandre está à disposição do treinador Thiago Carpini para o próximo jogo do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira visita o Mirassol, no domingo (14), às 11h.

“O time está se encaixando e com isso as coisas boas estão acontecendo em campo. Temos nos preparado bastante e nosso grupo é muito bom. O jogo de domingo com certeza será difícil, mas estaremos preparados", falou.

O lateral esteve em campo na vitória diante do Novorizontino, na rodada anterior.

“A gente teve oportunidade e aproveitamos, temos que fazer isso sempre. Nosso objetivo é estar sempre brigando pela classificação do grupo", contou.

No Grupo A do Campeonato Paulista, a Inter está em terceiro lugar, com 3 pontos conquistados.