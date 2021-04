Botafogo-PB sai atrás, mas empata com Sampaio Corrêa

No Almeidão, Botafogo-PB e Sampaio Corrêa fecharam o sábado (13) da Copa do Nordeste com um empate em 1 a 1, pela terceira rodada. Com o resultado, o Belo chegou aos três pontos e segue na sexta colocação do Grupo B. Já o Tricolor aparece no sétimo lugar do Grupo A, com dois pontos.

O jogo

Sem assumir o papel de visitante, o Sampaio Corrêa foi para cima no início do duelo e, logo aos nove minutos, André Luiz aproveitou uma sobra dentro da área, após cruzamento de Dione, para abrir o placar no Almeidão: 1 a 0. Na sequência, Dione tentou deixar o dele, mas viu o arremate passar rente ao travessão. Buscando o empate, o Botafogo foi aos poucos equilibrando as ações. Aos 25, a equipe da casa chegou pela primeira vez, mas Juninho livre dentro da área não aproveitou a oportunidade.

Quatro minutos depois, o Tricolor voltou ao ataque em mais uma finalização de Dione, que dessa vez esbarrou nas mãos do goleiro Felipe. A resposta do Belo veio com Samuel, aos 31. Enquanto, aos 38, Jefinho assustou para a Bolívia Querida. E, já nos acréscimos, Welton Felipe apareceu para empatar a partida para o Botafogo.

Na volta do intervalo, foi o Belo que passou a ditar o ritmo do jogo. Mas apesar de se manter no ataque, o time da casa encontrou dificuldades para encontrar o caminho das redes. Aos 11, Marcos Aurélio fez o levantamento na área, Juninho testou firme, o goleiro Mota defendeu e ainda viu a bola beijar a trave antes de sair pela lateral.

Já aos 28, Welton Felipe foi quem apareceu para o Botafogo, mas parou no goleiro Mota. Nos instantes finais, o Sampaio voltou a equilibrar o jogo. Gabriel Vasconcelos, aos 40, e Allan, aos 46, quase marcaram o segundo do Tricolor. Mas a igualdade se manteve até o apito final.