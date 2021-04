Fortaleza empata com Treze em casa e Confiança busca empate contra ABC pela Copa do Nordeste

Mais dois jogos movimentaram a terceira rodada da Copa do Nordeste na noite deste sábado (13). Em plena Arena Castelão, Fortaleza e Treze ficaram no empate de 1 a 1. Também foi esse o placar de ABC e Confiança, que se enfrentaram no Frasqueirão, em Natal. Confira os detalhes e melhores momentos das partidas:

Fortaleza 1 x 1 Treze

Jogando em casa, o Fortaleza até teve mais a bola no primeiro tempo, mas apareceu pouco no ataque. Do outro lado, o Treze foi mais vertical e encontrou o caminho das redes. Antes do gol, os visitantes já tinham assustado com Romeu, Régis Potiguar, Jairinho e Paulinho. Até que, aos 32, Jairinho teve mais uma chance e dessa vez não desperdiçou. Após bola alçada na área, o camisa 11 aproveitou a sobra e cabeceou no cantinho para abrir a contagem na Arena Castelão: 1 a 0. Em desvantagem, o Tricolor tentou uma pressão nos minutos finais. Lucas Crispim e Osvaldo tentaram o empate. Mas o primeiro parou no goleiro Jeferson e o segundo viu Marlon afastar o perigo quase em cima da linha.

Na volta do intervalo, o Leão seguiu rondando o ataque. Aos 16 minutos, Wellington Paulista levantou a bola na área e Carlinhos testou para fora. Já aos 28, foi o camisa 9 do tricolor que apareceu na área para fazer o desvio certeiro, após cruzamento de David: 1 a 1. Quatro minutos depois, Wellington Paulista quase anotou mais um, mas viu Jeferson salvar o Galo. Querendo a virada, o Fortaleza continuou em cima, mas não conseguiu marcar o segundo.

Com o resultado, o Tricolor segue na ponta do Grupo B, agora com sete pontos somados. Já o Treze tem cinco pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo A.

ABC 1 x 1 Confiança

No Frasqueirão, o ABC precisou de apenas uma chance para abrir o placar. Aos 14 minutos, Netinho bateu cruzado, a bola ainda desviou na marcação e foi morrer no fundo das redes. Tentando uma resposta rápida, o Confiança assustou em arremate de Altemar, aos 19. Na sequência, o time da casa levou perigo em mais duas tentativas. A primeira com Willian Anicete e a segunda em finalização de Wallyson, que viu Rafael Santos fazer a defesa. Já aos 37, o Dragão voltou ao ataque novamente com Altemar, mas Wellington evitou o gol de empate. E, aos 45, o Alvinegro teve uma última oportunidade antes do intervalo e mais uma vez com Willian Anicete.

Depois das conversas nos vestiários, o Confiança voltou para o segundo tempo pressionando em busca do empate, que quase veio aos 12 minutos, em cabeçada de Cristiano, mas de novo Wellington salvou o ABC. Aos 22, Lucas Barcelos também chegou para os visitantes. Até que, no minuto seguinte, foi a vez de Bruninho ter a chance. O camisa 10 recebeu cruzamento rasteiro de Marcelinho e completou para o fundo das redes: 1 a 1.

A igualdade deixa o ABC na terceira posição do Grupo B, com cinco pontos. Enquanto o Dragão é o sexto do Grupo A, com dois pontos.