Zé Love exalta manutenção de bons números e artilharia no Brasiliense

Artilheiro do Brasiliense e principal jogador da equipe candanga, o atacante Zé Love, ex-Santos, Vitória, Coritiba, Palmeiras e Sport, comemorou o ótimo momento que vem passando com a camisa do clube. Segundo o jogador, a meta é continuar marcando e fazendo grandes jogos no Jacaré.

“Tenho passado por uma fase muito especial no clube e agradeço a todos por isso. Venho trabalhando para melhorar meu rendimento em campo e para crescer com o grupo. Estou muito motivado e ciente da responsabilidade que terei ao longo da temporada”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco fará um grande ano em 2021.

“Nosso elenco vem trabalhando muito para continuar melhorando seu desempenho em campo. Vamos com tudo para que a equipe possa fazer um grande ano”, falou.