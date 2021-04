Flamengo domina boa parte do jogo, mas sai derrotado pelo Fluminense 

Flamengo e Fluminense se enfrentaram na noite deste domingo (14), jogo que ocorreu no Maracanã validou a terceira rodada do Campeonato Carioca. O Tricolor carioca conseguiu sua primeira vitória após quebrar a invencibilidade do Flamengo, o placar foi de 1 a 0, com um belo gol marcado aos 37' da segunda etapa por Igor Julião.

A equipe Rubro-Negra que veio com um time alternativo até conseguiu ser superior na partida, mas no final foi penalizado e acabou saindo derrotado. O jovem lateral-esquerdo do Flamengo falou após o término da partida sobre o domínio.

Declaração do lateral-esquerdo Ramon

"Fizemos um grande jogo, sabemos que no clássico tudo pode acontecer, criamos bastante mas não matamos, eles conseguiram marcar um gol e infelizmente perdemos o jogo. Mas cabeça erguida e focar no próximo jogo."

Perda de liderança e alívio tricolor

O Flamengo perde a invencibilidade e liderança e agora está na terceira posição do campeonato. Já a equipe do Fluminense com sua primeira vitória agora se encontra na oitava posição.

Próxima rodada

A equipe Rubro-Negra enfrenta o Resende, no Maracanã, na sexta (19), e o Fluminense visita o Bangu, em Moça Bonita, no sábado (20).