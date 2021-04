Meia Moreilândia crê em fator casa para Salgueiro surpreender Corinthians: “História é escrita nas quatro linhas”

Pela primeira fase da Copa do Brasil, o Salgueiro-PE recebe o Corinthians no estádio Cornélio de Barros, na noite desta quarta-feira (17). Com possibilidade de fazer história na competição, o único time do interior a ser campeão pernambucano pode lucrar R$675 mil com a classificação diante dos rivais paulistanos.

Referência técnica no elenco, o meia Moreilândia confirma favoritismo ao Corinthians, mas prega que o resultado não será definido por peso da camisa.

"Será uma partida muito complicada, não só pela qualidade e grandeza do adversário, mas também por só um único resultado nos interessar. Teremos que saber lidar com cada situação do jogo, elevar nossa concentração ao máximo e atacar com muita inteligência e aplicação tática. E se por um lado temos uma desvantagem, temos que pensar que por outro iremos jogar em nosso estádio, onde conhecemos bem e já demonstramos muitas vezes que somos um time difícil de ser batido”, analisa o meio-campista.

Cenário

Diante do confronto que pode render mais da metade de um milhão de reais só pela classificação, o meia Carcará aponta o histórico de "zebras" na competição mata-mata. "Respeitamos o Corinthians, mas todo jogador quando entra em campo só pensa em vencer, independente de quem esteja do outro lado. Ninguém ganha antes de jogar, até porque a Copa do Brasil é um torneio que já se mostrou traiçoeiro para muitos clubes grandes. Somos um time de guerreiros e vamos buscar fazer nosso papel com muita luta, muita entrega, porque a história é escrita lá nas quatro linhas”, diz Moreilândia.

Sendo assim, o time que já bateu Sport e Santa Cruz já na atual temporada, nas competições estadual e Copa do Nordeste, respectivamente, agora concentra suas forças para o principal desafio até então. Às 21h30 os adversários disputarão a vaga na próxima fasee, onde um simples empate já classifica o Corinthians.