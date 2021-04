Em busca da classificação na Copa do Brasil, Alef Manga traça planos para Volta Redonda: "Um passo por vez"

O Volta Redonda decide hoje sua classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, às 15h30, diante do Castanhal/PA. Em duelo fora de casa, os cariocas podem desembolsar R$675 mil e confirmar o início de temporada com o pé direito. Invicto em 2021, o Tricolor de Aço lidera o campeonato estadual após três rodadas.

De forma exclusiva, o atacante Alef Manga (26) revela à Vavel Brasil as grandes metas para a temporada, sua segunda no clube. Autor de um gol em três partidas no ano, o jogador se destacou durante o último brasileirão quando fez 6 gols em 9 jogos pelo Voltaço. Otimista com suas expectativas, o artilheiro fala sobre os objetivos na Copa do Brasil e Cariocão.

"Entrega não vai faltar, dedicação, comprometimento e garra. Hoje temos um grande desafio, vamos estrear na Copa do Brasil, um passo de cada vez, é super importante financeiramente para o clube e vamos buscar essa classificação para a torcida e assim, pensar em sábado, no Macaé, onde no estadual vamos atrás da semifinal e posteriormente o título", destaca Alef Manga.

Expectativas

Líder do campeonato carioca com 7 pontos, o Volta Redonda está invicto em 2021. Após a boa largada no estadual, Alef Manga prevê uma temporada ainda melhor para o time do Sul Fluminense: "Devo agradecer a Deus por estar nesse bom momento, fiz bastantes gols, acabei chamando atenção de muitos clubes, mas esse ano quero dar continuidade e seguir marcando gol para alavancar ainda mais minha carreira", revela o artilheiro.

Após vencer o Vasco no estadual, Alef crê que o time pode surpreender ainda mais os demais gigantes na competição e deixa um recado para o torcedor do Volta Redonda.

"A gente sabe que é um desafio ainda maior para os times pequenos. Vencer o estadual é sempre gratificante e nós vamos atrás dessa meta, mas primeiro temos que nos garantir na semifinal, seguir fazendo frente com os outros adversários e aí sim decidir lá na frente. No Volta Redonda eu me sinto em casa, aqui é onde estou bem, deixo um grande abraço aos torcedores do clube e digo a eles que podem se orgulhar do time que torcem", afirma Alef.

Natural de Santos, Alef Manga começou sua carreira nas divisões de base do Jabaquara. Com passagens pelo São Vicente, Bandeirante, Cascavel e Maringá durante 2013 até 2018, ganhou notoriedade indo ao futebol português, quando defendeu a UD Olivieirense. Ex-Coruripe, Asa-AL e Portuguesa, também defendeu o Resende, arquirrival do Voltaço, antes de se mudar para o time em 2020.