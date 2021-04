Elenco feminino do São Paulo segue a preparação para próxima temporada

Para a nova temporada, o São Paulo segue seu cronograma de treinos para dar ritmo e entrosar a equipe, visando as competições ao longo do ano. Algumas das atletas que vem se destacando são Jaqueline, Larissa e Micaelly, nomes importantes para o ano do Tricolor Paulista.

Divulgadas as datas das competições, as jogadoras estreiam pelo Campeonato Brasileiro no dia 28 de março, quando enfrentam o Grêmio. O Paulistão está previsto para começar em maio. Existe também a possibilidade de o clube paulista disputar a Libertadores 2021. Caso aconteça, é um grande cenário para um time com tantas jovens estrelas em ascensão.

Eleita como revelação do Brasileirão de 2020, Jaqueline vem para sua terceira temporada pelo time e é uma das principais peças no setor ofensivo. Podendo atuar pelos dois lados, ela contribui com gols e assistências para as companheiras. Larissa vem se firmando no time titular e tem totais condições de formar uma parceria de alto nível com a jovem. Sobre a preparação neste início de ano, Larissa comentou:

“A pré-temporada está sendo bem pegada, o começo é sempre mais intenso em relação a carga de treino para a preparação, mas está sendo um começo de trabalho muito bom. As meninas que já estavam no time, junto com as que chegaram, abraçaram a ideia de trabalho para este ano e estamos evoluindo a cada treino. Acredito que com esta nova equipe iremos ter um bom desempenho nas competições. Os meus objetivos são ajudar a equipe da melhor forma possível, dentro e fora de campo, me destacar e conquistar meu espaço no cenário do futebol feminino”.

Chamada para participar do lançamento da nova camisa são-paulina, Micaelly é mais uma das jovens do time na qual a torcida deposita muitas esperanças. A atacante estreia pelo clube em um ano muito ambicioso para o São Paulo.