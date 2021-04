Flamengo vence clássico  e assume liderança; Botafogo perde invencibilidade

O Botafogo recebeu seu rival Flamengo na noite desta quarta-feira (24), o jogo que ocorreu no estádio Nilton Santos validou a quinta rodada do Campeonato Carioca. O clássico que neste ano completa 108 anos de muita tradição teve vitória Rubro-Negra por 2 aa 0 e manteve mais uma sequência de vitórias sobre seu rival.

Um clássico onde se tem o Flamengo com o melhor ataque contra o Botafogo com a melhor defesa do campeonato se cria muita expectativa no duelo.

Primeira etapa de jogo

O jogo se iniciou morno, com as duas equipes se estudando bastante e sem ser expor muito. O Flamengo se mantendo com mais posse de bola e buscando jogar no campo do adversário, já o Botafogo se propôs a sair no contra-ataque e tentar explorar seu jogo aéreo.

Logo aos 10' de jogo Pedro se machuca após tentar um cabeceio e então quem abriria o placar logo mais entra em seu lugar, o artilheiro Rodrigo Muniz.

A primeira chegada com perigo foi aos 20' com Rodrigo Muniz, após um cruzamento de Matheusinho o centroavante finaliza por cima do gol.

Aos 23' Rodrigo Muniz ganha um duelo individual contra o zagueiro Marcelo Benevenuto e fica livre para marcar e abrir o placar da partida; o garoto marca seu quarto gol e se mantém na artilharia do Flamengo.

Depois do gol a equipe Rubro-Negra chegou mais duas vezes com Michael finalizando com perigo e colocando Douglas Borges para trabalhar. Já a equipe Alvinegra não conseguiu finalizar uma vez no gol de seu adversário.

Destaques de cada lado

Primeiro tempo com o Zagueiro Bruno Vianna sendo o destaque para o Flamengo, se antecipando bem dos atacantes e assim neutralizando qualquer jogada forçada pela entrada da área e tirando a referência da tentativa de pivô de Babi.

O destaque do Botafogo foi o paredão Douglas Borges, o goleiro fez duas belas defesas nos chutes de Michael.

Segundo tempo

Marcelo Chamusca precisando equilibrar a partida já inicia a segunda etapa com duas substituições, colocando Felipe Ferreira e Ronald no lugar de Marcinho e Rickson.



Mas é o Flamengo que pressiona e se aproxima do gol, logo no primeiro minuto João Gomes acerta uma pancada no travessão. O goleiro Douglas Borges volta a ser protagonista e vira o carrasco do meio-campista, aos 4' e 11' faz duas belas defesas nos chutes de João Gomes ao gol Alvinegro.

Chamusca continua tentando equilibrar a partida, aos 13' coloca o atacante Kayque no lugar de Frizzo o time ganha mais poder ofensivo e começa a criar mais jogadas de perigo.

A primeira finalização do Botafogo só acontece aos 14', após um cruzamento aéreo a bola sobra para Matheus Babi finalizar mas é parado por um milagre de Hugo Souza, e na sequência Renê dá um carrinho crucial afastando para escanteio qualquer perigo ao gol Rubro-Negro.

Aos 20' após um contra-ataque e bela jogada de Rodrigo Muniz, Kanu faz falta e recebe seu segundo cartão amarelo, sendo expulso aumenta o drama Alvinegro.

Depois de muita pressão o Flamengo aumenta sua vantagem, aos 39' com uma jogada pela direita a bola sobra para Hugo Moura que chuta de primeira fora da área e marca um golaço sacramentando a vitória.

Próximos desafios