Confiança tenta manter sequência positiva no Nordestão em duelo contra Vitória

A liderança é o alvo de Confiança e Vitória. Antes de pensar nos outros jogos, as equipes buscam fazer sua parte e somar três pontos importantes na reta final da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021. Em partida a ser disputada no Estádio Paulo Barreto, o Barretão, em Lagarto/SE, às 16 horas deste sábado (27), Dragão e Leão se enfrentam pela sexta e antepenúltima rodada do Nordestão.

Na rodada anterior, a equipe de Sergipe conquistou a primeira vitória no torneio regional a superar e agravar o Sport na Ilha do Retiro. Por outro lado, os baianos empataram em casa com o CRB. Os dois clubes podem alcançar as respectivas lideranças de seu grupo em caso de um resultado positivo. Os rubro-negros ainda precisam de um tropeço do Fortaleza para ficar na primeira posição do Grupo B. Foram dez jogos disputado entre os clubes na história da Copa do Nordeste. São oito triunfos do Vitória, um do Confiança e um empate.

Confiança

O pouco tempo entre as partidas e a conquista de um grande resultado fora de casa deixam o Confiança mais tranquilo nessa reta final. Com a pressão reduzida após obter a primeira vitória e entrar no grupo dos classificados às quartas de final, a equipe tenta fazer valer o mando de campo com uma atuação segura e eficiente.

Em tese, o técnico Daniel Paulista deve fazer apenas uma mudança. O lateral-direito Marcelinho foi expulso contra o Sport e Caíque Sá deve recuperar a titularidade. A tendência é que o time inicial se repita com tal modificação.

Vitória

Se, por um lado, o Confiança tem praticamente a força máxima para o confronto deste fim de semana, o Vitória não pode dizer o mesmo. Mais uma vez, o técnico Rodrigo Chagas não pode contar com todo o elenco. A equipe baiana desperdiçou a oportunidade de liderar o Grupo B com o empate contra o CRB em casa. Para recuperar os pontos perdidos em Salvador, o objetivo é contar com o máximo potencial dos atletas relacionados para buscar os três pontos.

O lateral-direito Van apresentou sinais de desgaste e foi preservado. O volante Guilherme Rend e o atacante Vico estão no departamento médico. Com isso, Raul Prata segue como titular no lado direito de campo, João Pedro recupera sua titularidade no meio e Ygor Catatau vai jogar como atacante pela direita, o primeiro da trinca ofensiva.

Ficha técnica Confiança x Vitória – Copa do Nordeste 2021, rodada #6

Estádio Paulo Barreto, em Lagarto/SE – 16 horas deste sábado (27)

Confiança – Rafael Santos; Caíque Sá, Nirley, Nery Bareiro e Naílton; Gilberto Júnior, Serginho e Bruninho; Robinho, Cristiano e Álvaro. Técnico: Daniel Paulista.

Vitória – Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Pedrinho; João Pedro, Gabriel Bispo e Ruan Nascimento; Ygor Catatau, Samuel e David. Técnico: Rodrigo Chagas.

Arbitragem – Michelangelo Martins de Almeida Júnior (CBF/PE), auxiliado por Bruno César Chaves Vieira (CBF/PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (CBF/PE), com Eloane Gonçalves Santos (CBF/SE) como quarto árbitro.