Garotos decidem, Vitória encerra invencibilidade do Bahia no Nordestão e vence Ba-Vi

O Vitória recebeu o Bahia no primeiro Ba-Vi de 2021. Em jogo disputado no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador/BA, e realizado na tarde deste sábado (13), melhor ao Leão da Barra. Os donos da casa venceram por 1 a 0. Cria da base rubro-negra, Samuel garantiu os três pontos no clássico válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2021.

Em seus domínios, o Vitória entrou em campo com uma postura mais ofensiva e buscou o jogo. Não teve gols no primeiro tempo, mas os donos da casa tiveram mais posse de bola e criaram a única chance de gol em todo o primeiro tempo. Por outro lado, o Bahia adotou uma postura defensiva, em busca de um contra-ataque, o que não houve.

A diferença veio no segundo tempo. Aos 12 minutos, Samuel foi acionado na área e bateu colocado, no canto de Douglas Friedrich. No decorrer da segunda etapa, o Bahia desfez a formação tática ao colocar mais atacantes em campo e tirar os volantes para manter a bola no campo de ataque, mas o Vitória controlou bem a marcação e não teve dificuldades para sair com o resultado positivo.

Com o resultado, o Vitória ocupa a terceira posição do Grupo B, com seis pontos. Do outro lado, o Bahia perde a invencibilidade e despenca ao quarto lugar do Grupo A, com quatro pontos, além da chance de sair do grupo que avança ao mata-mata.

As equipes entram em campo novamente às 18 horas da próxima quarta-feira (17), em mais um clássico a ser disputado no Estádio de Pituaçu, em Salvador/BA. O segundo Ba-Vi do ano será válido pelo Campeonato Baiano 2021.