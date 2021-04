Pelo Cariocão, Botafogo recebe Portuguesa-RJ buscando subir na tabela

Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Carioca, o Botafogo recebe neste domingo (4) a Portuguesa no Giulite Coutinho, às 17h.

A Portuguesa vem na frente do Botafogo na classificação do Cariocão. Na terceira posição, dentro do G-4, a Portuguesa soma 13 pontos ganhos, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas. O Botafogo vem na sexta posição, com 10 pontos ganhos em duas vitórias, quatro empates e uma derrota.

Buscando uma vaga no G-4

O Botafogo chega para a partida após empatar em casa na última quarta-feira (31). Contra o Madureira o Fogão marcou com Matheus Babi, mas viu os visitantes marcarem com Luiz Paulo.

Para essa partida Marcelo Chamusca ainda não terá dois goleiros: Diego Cavalieri e Gatito Fernández, que se juntam aos lesionados Hugo e Pedro Castro.

Com isso o possível Botafogo é: Douglas Borges, Jonathan, Kanu, Gilvan e Paulo Victor; Matheus Frizzo, Ricardinho, Felipe Ferreira e Marco Antônio; Rafael Navarro e Matheus Babi.

Sonhando com a próxima fase

Já a Portuguesa vem de uma vitória sobre o Resende na última quinta-feira (01), quando venceu pelo placar mínimo de 1 a 0, com gol de Cafú.

Para a partida os visitantes tem apenas um desfalque: Wellington César, que está suspenso, assim não podendo ser escalado pelo técnico Felipe Surian.

Com isso a possível Portuguesa é: Negueti, Muniz, Pedro, Guerra, Gabriel Cunha e Luis Gustavo; Mauro Silva e Cafú; Chay, Jhulliam e Pernão.

Arbitragem e transmissão

O trio que apitará a partida vem todo do Rio de Janeiro e é formado por Bruno Arleu de Araújo, que terá auxílio de Daniel de Oliveira Alves Pereira e Marcus Vinícius Araújo Brandão.

A partida terá transmissão ao vivo da Cariocão TV, da Botafogo TV e da Carioca Play, além de tempo real aqui na VAVEL Brasil!