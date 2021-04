Lateral do Ypiranga comenta desempenho e projeta excelente temporada

O Ypiranga vem tendo nos últimos anos, campanhas de muito destaque nas competições que disputa. Na Série C 2020 só não subiu por detalhe e no Campeonato Gaúcho 2021 vem sendo um dos principais candidatos a chegar nas fases finais da competição. Um dos bons nomes do Ypiranga é o lateral Muriel, que vem ajudando a equipe nos últimos anos e sendo um dos destaques das competições que o time disputa.

Sobre a campanha atual do Canarinho, o lateral Muriel afirma que o time vem tendo um bom desempenho na competição.

"Estamos tendo um bom desempenho na competição, tanto a parte tática quanto a física estão excelentes. Sabemos que sempre podemos melhorar ainda mais o desempenho, mas acredito que a equipe vem desempenhando um excelente papel."

O Ypiranga neste momento é o terceiro colocado do Gauchão, dois pontos na frente do quinto colocado Juventude.

O lateral também comenta sobre o trabalho que vem sendo realizado pelo treinador da equipe.

“Ele vem ajudando o time na construção da nossa campanha no Gauchão e vem corrigindo algumas coisas no dia a dia. Além disso, o Ypiranga tem uma equipe muito confiante e muito unida, isto é um dos fatores que explica o atual momento da equipe na temporada."

Muriel também comentou sobre o seu desempenho e sobre o que o torcedor pode esperar da equipe na temporada de 2021.

“Meu desempenho vem sendo razoável, mas estamos começando uma nova temporada e sei que posso melhorar. Eu sempre vejo, depois das partidas, quais pontos que eu preciso ajustar. O torcedor pode esperar uma equipe que vai ser dedicada durante os 90 minutos e comprometida ao máximo para conquistar grandes coisas para eles."

Por fim o jogador do Ypiranga comentou sobre o adversário desta terça-feira(6), pela segunda fase da Copa do Brasil.

“A expectativa de disputar uma Copa do Brasil é muito boa, ainda mais diante de um clube que é da Série A e vem fazendo excelentes campanhas nos últimos anos. O Fortaleza é muito qualificado, mas estamos confiantes de que ir em em busca de um resultado positivo e sair com a classificação", finalizou.