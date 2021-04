Juventude reage no Gauchão com vitória sobre Ypiranga fora de casa

A classificação na Copa do Brasil pode ser um divisor de águas na temporada 2021 do Juventude. O time iniciou o Gauchão com apenas uma vitória em quatro jogos, mas eliminou o Murici na competição nacional e na última segunda-feira (22) venceu pela segunda vez consecutiva o Ypiranga-RS por 1 a 0 em Erechim.

O lance mais importante da partida saiu em cabeçada de Matheus Peixoto aos 31 minutos de jogo. Contratado nesta temporada, o atacante de 25 anos também havia marcado na Copa do Brasil e fez o primeiro gol dele no Campeonato Gaúcho.

O Ypiranga-RS teve a chance do empate ainda no primeiro tempo, quando Cristiano bateu falta de longa distância e Marcelo Carné rebateu para dentro da área, mas o zagueiro Cleberson foi mais rápido do que o ataque canarinho e cedeu o escanteio. O lateral Muriel ainda testou novamente o goleiro do Juventude duas vezes em chutes de fora da área, mas o camisa 1 brilhou e manteve o alviverde na frente do placar.

Apesar da pressão, a vida do time da casa ficou mais difícil depois que o volante Revson foi expulso porque, em um intervalo de quatro minutos, cometeu duas faltas duras em João Paulo e Igor. No total foram apenas 15 minutos em campo, visto que ele havia substituído Mikael no decorrer da segunda etapa.

O Ypiranga-RS ainda assustou Carné com cabeçada do zagueiro Reinaldo Dutra e cobrança de falta de Mossoró que passaram perto da trave. Nos acréscimos, o Juventude perdeu uma chance clara para ampliar a vantagem quando a defesa do Ypiranga errou na saída de bola e ela sobrou no pé de Gustavo Bochecha. Ele estava na altura da meia lua, de frente para o gol, porém chutou forte demais e mandou por cima do travessão.

Classificação e próximos jogos

A pandemia interrompeu alguns estaduais pelo Brasil, mas o Campeonato Gaúcho continua normalmente com a recomendação de bola rolando apenas após às 20h.

Nesta semana inclusive tem clássico em Caxias do Sul. O adversário do Ju é o Grêmio, que empatou com o São José-RS em 1 a 1. O tricolor está invicto e tem a melhor defesa do campeonato - sofreu apenas dois gols em quatro jogos. O confronto válido pela sexta rodada é na quinta-feira (25). No mesmo dia, o Ypiranga-RS pega o São José-RS, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.