Mikael, volante do Ypiranga, fala sobre a partida decisiva contra o Fortaleza na Copa do Brasil

Fortaleza e Ypiranga-RS duelam nesta terça-feira (06) em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2021. O confronto, disputado em partida única, será realizado no Castelão, e tem início marcado para às 21h30 (de Brasília). Para conquistar a classificação é preciso vencer, seja no tempo normal ou nas penalidades.

O Ypiranga disputa a Copa do Brasil pela sexta vez em sua história. A melhor campanha do time de Erechim foi em 2016, quando chegou à terceira fase da competição - feito que a equipe gaúcha tenta repetir nesta edição. O volante Mikael, reforço do Canarinho nesta temporada, comentou sobre as dificuldades a serem enfrentadas em solo cearense.

“Sabemos que a equipe do Fortaleza é muito qualificada, têm bons jogadores. Vai ser um jogo difícil, principalmente por se tratar de confronto fora de casa. Mas estamos confiantes em fazer uma ótima partida e ir em busca da vitória no Castelão”, ressaltou o volante de 27 anos.

O Ypiranga, hoje, ocupa a terceira colocação no Campeonato Gaúcho 2021, atrás apenas da dupla Gre-Nal. A campanha no estadual agrada, todavia o Canarinho (apelido do clube) quer voar mais alto. Mikael, um dos destaques defensivos da equipe, falou sobre sua expectativa para o duelo decisivo.

“O grupo está bem preparado para o duelo, trabalhamos e acertamos os últimos detalhes nos últimos treinos. Estamos confiantes em fazer uma boa partida, confiando na qualidade do nosso grupo, para tentarmos sair com a classificação da capital cearense”, afirmou o jogador.

O embate que decide o classificado para a terceira fase da Copa do Brasil 2021 será disputado em jogo único, sem vantagens para nenhum dos lados, com exceção do mando de campo - este do Fortaleza.