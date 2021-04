Bruno Lazaroni atribui derrota para FC Cascavel ao tempo de inatividade Athletico

A estreia de Bruno Lazaroni não foi lá das melhores. Após o Athletico-PR ser derrotado de virada por 2 a 1 diante do FC Cascavel, o treinador afirmou que a falta de jogos foi determinante para a derrota do time de aspirantes, neste domingo(4), em jogo adiado pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. O Furacão ficou 35 dias sem entrar em campo.

Lazaroni substituiu António Oliveira, que assumiu o time principal na metade de março. A estreia no comando rubro-negro, porém, foi com rendimento muito abaixo do esperado

"A diferença de um jogo para outro, fora a inatividade de 10 dias. acaba influenciando contra uma equipe que já está com cinco jogos. Outro fator determinante, ao meu ver, foram os dois jogos fora, nestas duas primeiras rodadas", disse Bruno Lazaroni, em entrevista coletiva

A última vez que o Athletico-PR jogou foi na abertura do estadual, no dia 27 de fevereiro, no revés para o Cianorte. O avanço do coronavírus no estado do Paraná, impediu que a equipe pudesse treinar e jogar em Curitiba desde 9 de março. O elenco, então, ficou nove dias em Viamão, no Rio Grande do Sul, em preparação para essa partida.

O Furacão novamente, teve um desempenho bem abaixo. A equipe rubro-negra até foi melhor nos 15 minutos iniciais, mas depois viu o Cianorte dominar as ações, mesmo que sem efetividade.

O gol do CAP saiu de pênalti, com Bissoli, após Jaderson ser derrubado na área. O Cascavel empatou, também de penalidade, no fim do primeiro tempo, com Robinho.

Prova de que a equipe não foi bem, é que no segundo tempo, o Athletico não deu um chute a gol. A única finalização aconteceu com Bissoli.

"A gente foi pouco agressivo, mas deu uma evolução muito boa na fase defensiva. Crescemos em termos de organização e compactação", Completou.

Com duas derrotas em dois jogos, o Athletico é o lanterna, e ainda não sabe quando retorna a campo no Campeonato Paranaense. As duas próximas partidas pelo estadual, contudo, serão jogadas com o time principal.

O diretor técnico Paulo Autuori confirmou que a equipe de António Oliveira estará presente para ganhar ritmo de jogo e competitividade. O Furacão estreia na fase de grupos da Sul-Americana na semana de 19 de abril