Com equipe mesclada, Fluminense enfrenta Macaé no Raulino de Oliveira

Nesta terça-feira (6), o Macaé enfrenta o Fluminense, às 21h35, no Raulino de Oliveira, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Na lanterna com apenas um ponto, o Leão tenta arrancar a primeira vitória, enquanto o Tricolor está na sexta colocação com dez pontos, um ponto a menos que o quarto colocado, Botafogo.

Em 23 partidas, o Fluminense venceu 18 vezes, empatou três e perdeu dois jogos para o Macaé. Em momento distinto no campeonato, o Tricolor tenta alcançar a liderança, enquanto o Macaé quer escapar do rebaixamento.

O Macaé do estreante Dário Lourenço deve ir com força máxima para enfrentar o Tricolor e não deve medir esforços para conquistar a primeira vitória no Cariocão.

Provável escalação: Raphael; Alvaro, Edy, Pedro Costa e Taira; Fabio Henrique, Wagner Carioca e Rossales; Lopeu, Marquinho e Jonathan Pimpão.

O Fluminense de Roger Machado deve ir a campo com a mesma equipe que empatou com o Vasco na rodada passada para adquirir ritmo e variar as opções do técnico tricolor que visa a Libertadores para montar o time ideal.

Provável escalação: Marcos Felipe; Igor Julião, Nino, Frazan e Danilo Barcelos; Martinelli, Yago e Nenê; Lucca, Fred e Luiz Henrique.

Arbitragem da partida

Árbitro: Philip Georg Bennett

Auxiliares: Daniel do Espírito Santo Parro e Andréa Izaura Maffra Marcelino de Sá