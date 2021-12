Duas vezes bicampeão e tríplice coroa: Atlético-MG encerra ano inesquecível

Temporada histórica! É assim que muitos atleticanos vão se lembrar de 2021 no futuro. Este ano teve o carimbo do Clube Atlético Mineiro no futebol brasileiro. Campeão do Campeonato Mineiro e, com folga, do Brasileirão após 50 anos, o time de Belo Horizonte também abocanhou a Copa do Brasil na noite da quarta-feira (15). Agora, o Galo também tem a tríplice coroa assim como seu rival Cruzeiro, que a conquistou em 2003.

O tão sonhado bi da Série A aconteceu e foi acompanhado do bi da Copa do Brasil. Para quem tinha a fama de não conseguir ser bi de grandes competições, faturar pela segunda vez dois campeonatos nacionais é de extrema importância. E o bi da Libertadores não pintou em Minas Gerais porque o Palmeiras, que viria a ser o campeão, passou pelo caminho atleticano na semifinal.

São diversos os motivos que fizeram com que o Atlético-MG se destacasse no cenário nacional: boa administração, injeção financeira e boas escolhas na e da comissão técnica são, talvez, os três pilares do sucesso do Galo. E para 2022, a expectativa é de que a base seja mantida. Com isso, o Atlético seguirá entre os mais fortes do Brasil.