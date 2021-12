Keno aparece na reta final e fecha temporada histórica do Atlético-MG em alta

O futebol brasileiro exige muito de um clube que ousa chegar em finais e disputar títulos em mais de três competições. Campeão disparado no Brasileirão, o Atlético-MG sentiu na pele a necessidade de um bom elenco para brigar em várias frentes. E quem apareceu na reta final foi o atacante Keno.

Além do título da Série A, o Galo de Cuca foi semifinalista da Libertadores e fechou a temporada histórica com o título da Copa do Brasil sobre o Athletico. Para fazer companhia a Hulk e aliviar dividir o peso de carregar os resultados, Keno apareceu como peça fundamental no time mineiro.

Esse final de temporada do Keno foi incrível. Ele participou de 12 gols nos últimos 12 jogos pelo Atlético-MG: seis gols marcados e seis assistências dadas. Isso é a prova cabal de que o Galo usufruiu bem um dos benefícios de ter bom elenco: a diversidade. O time de Belo Horizonte não teve apenas Hulk, Keno roubou a cena na reta final de uma temporada épica.