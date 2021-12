Com contrato e planejamento nas mãos, Braz viaja a Portugal para fechar com novo técnico

No dia 14 de dezembro durante a eleição para o Conselho Deliberativo do Flamengo, ao ser perguntado sobre o futuro comandante do time da Gávea, Marcos Braz foi enfático ao afirmar que não falaria nada, pois poderia atrapalhar as negociações. Diante dessa informação ficou evidente que nos bastidores o Dep. De Futebol já havia definido os nomes e o planejamento para contratação do treinador.

Jorge Jesus é um dos principais nomes especulados, sua situação no Benfica não é das melhores, vive um momento de muita cobrança tanto da torcida como da imprensa portuguesa. A torcida do Flamengo nunca escondeu o desejo de ter o treinador novamente, JJ conhece o Brasil, sabe das dificuldades do nosso calendário, deslocamento dos jogos, campos, imprensa, talvez sua maior habilidade seja saber separar o Flamengo da Gávea do Flamengo de Vargem Grande (Ninho do Urubu).

Carvalhal é um nome que já havia sido procurado em 2020, e por diversas vezes o treinador repercutiu a situação externando o desejo de treinar o clube carioca, inclusive que se arrependeu por não ter aceitado a proposta em 2020.

Paulo Fonseca ganhou destaque da imprensa nos últimos dias, dentre os nomes citados é o único que está sem contrato, é um treinador com estilo de jogo que agrada muito os homens fortes do Futebol do CRF.

2022 começou para o Flamengo, a decisão deve ser muito bem trabalhada, essa temporada o clube errou muito nas escolhas do comando técnico, custando títulos e deixando no ar a frustração de passar em branco, perdendo a oportunidade do tão sonhado Tri Campeonato da Libertadores e Brasileirão.

A pergunta que não quer calar, será que o Natal rubro-negro será com presente para a torcida?