Reformular e renascer: os planos de Ronaldo para o Cruzeiro

Ronaldo roubou a cena do futebol brasileiro neste sábado (18) após anunciar a compra do Cruzeiro por R$ 400 milhões. O ex-atacante afirmou que sua relação com o time mineiro tem "significado especial" na carreira, mas que o momento terrível prejudica a história do clube.

Agora dono também da Raposa além do Valldolid (da Espanha), Ronaldo visa mudar a estrutura do Cruzeiro e, consequentemente, influenciar uma possível mudança de pensamento administrativo no futebol brasileiro. Ele quer pôr uma gestão profissional sobre o clube mineiro, que passa por enormes problemas administrativos, financeiros e também políticos desde 2017.

O primeiro objetivo da nova gestão é conseguir recolocar o Cabuloso na Série A do Brasileirão em 2023. Para isso, é necessário reformular a forma de administrar e lidar com o futebol cruzeirense. E todo esse planejamento inicial já será iniciado na próxima segunda-feira (20), quando a empresa de Ronaldo terá os primeiros contatos com a diretoria atual do clube para organizar a passagem de bastão.