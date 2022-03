Nova camisa do Santos é ‘comemoração aos 60 anos do primeiro título mundial’

Junto com patrocinadora Binance e a fornecedora Umbro, o Santos promoveu um evento de lançamento do novo uniforme em Portugal nos dias 18,19 e 20. Além do lançamento do novo manto para temporada de 2022, o clube e a patrocinadora promoveu uma série de ações no país europeu.

A Binance é principal parceira do Santos na ativação internacional clube, que visa a campanha Santos no Mundo. E a primeira ação aconteceu sexta-feira (18), no Museu Benfica, com dois ídolos eternos do Peixe, Pepe e Lima, que bateram um papo para relembrar um dos maiores jogos da história do clube santista; a final do Mundial Interclubes de 1962 contra o Benfica.

Já no sábado (19), novamente com a presença dos dois ídolos e junto com o vice-presidente, José Carlos de Oliveira, que está representando o clube neste grande evento, eles foram recebidos pela direção benfiquista no Estádio da Luz, o clube Alvinegro presenteou o clube português com uma obra que tem os moldes das pegadas dos eternos ídolos mundiais Pelé e Eusébio, que se enfrentaram na inesquecível decisão há 60 anos atrás.

No dia seguinte, domingo (20), aconteceu o lançamento do uniforme, em um evento que foi apresentado pelo santista ilustre Supla, no Spirit Sport Bar, em Lisboa, o lançamento ainda contou com uma mesa redonda entre os ídolos Pepe e Lima, além da dos mascotes do clube e taça do mundial de 1962. O evento foi aberto para 150 pessoas.

Os uniformes para temporada é em comemoração dos 60 anos do primeiro título mundial da equipe, que é considerado pela FIFA o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo. Os uniformes são os tradicionais, um todo branco e outro listrado, vem com os detalhes que ressalta a grande conquista da história do Peixe, tendo pequenas escritas que relembram os placares e datas das decisões. A camisa também conta com uma gola polo, que foi bastante usada nos anos 60 pelo clube, além da fonte dos números também remeterem a época, o uniforme tem os detalhes simples para lembrar mais ainda os uniformes daquela década.

Uniforme um

Foto: Divulgação / Santos FC

Uniforme dois

Foto: Divulgação / Santos FC

Assim que o clube confirmou que teria o lançamento do novo uniforme em solo europeu, o presidente do Peixe, Andres Rueda, falou sobre a importância que todo este evento teria para o clube, que mais um momento histórico na trajetória do clube, além da importância de internacionalização da marca Santos.

“Com certeza será mais um momento histórico que o Santos protagonizará, lançando a camisa 2022 em solo europeu e, de uma forma especial, relembrando essa rica história do nosso Mundial. Isso demonstra o foco da nossa nova campanha, que o Santos é realmente do Mundo. Sempre foi nossa proposta e vamos intensificar cada vez mais a internacionalização da marca Santos”, disse Andres Rueda.

Sobre a final de 1962

O primeiro confronto foi no Maracanã lotado, e o Peixe venceu os Portugueses por 3 a 2. Já o jogo de volta, realizado no Estádio da Luz, em Portugal, o Santos fez um histórico 5 a 2, sendo aquela uma das maiores apresentações de um time de futebol. Naquela ocasião, o Rei Pelé marcou cinco gols contando dois jogos da final.

Mesmo com o resultado um pouco elástico, o Santos tinha enfrentado uma das melhores equipes do futebol mundial, aonde jogava o grande craque português Eusébio, jogou por 15 anos no Benfica, e é até hoje maior ídolo e artilheiro da história do clube. Foram 727 gols em sua trajetória, além de 11 títulos da liga nacional, cinco Taças de Portugal e um título da Champions League. Ele foi ainda o artilheiro da Copa do Mundo de 1966, com nove gols, e ganhou o prêmio Bola de Ouro em 1965. Eusébio faleceu em janeiro de 2014, aos 71 anos.