Bayern de Munique e PSG abrem quartas de final da Women's Champions League

Nesta terça-feira (22), Bayern de Munique e Paris Saint-Germain abrem a rodada das quartas de final da Women's Champions League. A partida será realizada no Allianz Arena, principal estádio do clube alemão, às 14h45 (de Brasília).

Momento histórico

Pela primeira vez na história o Bayern de Munique sediará no Allianz Arena — seu principal estádio — uma partida da equipe feminina. E será, nada mais nada menos, que uma Champions League. O marketing vem sendo trabalho bem firme encima desta oportunidade como "As Mulheres do FC Bayern pela primeira vez no Allianz Arena".

Ingressos e valores

A chamada alemã para a torcida comparecer no estádio parece ser bem efetiva e os valores praticados nos ingressos são bem atrativos.

15€ - Preço para sócios

10€ - Preço para pensionistas

5€ - Preço para estudantes

De acordo com o regulamento atual, só será permitida a entrada no estádio mediante a prova 2G-Plus, que seria: Apresentação do comprovante vacinal completo, e também, teste de infecção negativo.

Bayern de Munique

Foto: Divulgação/FC Bayern

O Bayern é atualmente o vice-líder do Campeonato Alemão (43), com apenas um ponto a menos do que o líder Wolfsburg. São 17 partidas jogadas até aqui na competição e 14 vitórias, além de um empate e duas derrotas. O que ainda surpreende é o saldo de gols, que bate a casa dos 50, sendo doze de vantagem para o segundo maior saldo.

Na Champions League foram 6 partidas, sendo quatro vitórias, um empate e uma derrota, além dos doze gols de saldo. Não tem o melhor ataque da competição, mas tem uma das defesas menos vazadas.

Em 2022, a equipe bávara vem numa sequência de seis vitórias consecutivas nos seis jogos realizados, sendo que duas dessas, goleadas absurdas. Uma delas por 6 a 0, e a outra, por 9 a 1.

Com isso, um provável Bayern seria: Leitzig; Gwinn, Viggosdottir, Kumagai e Simon; Magull, Zadrazil, Rall, Dallmann e Buhl; Schuller.

Paris Saint-Germain

Foto: L. Pestel/PSG

O PSG é atualmente o vice-líder do Campeonato Francês (46), com três pontos de diferença para o líder Lyon. São 17 partidas jogadas até aqui na competição e 15 vitórias, além de um empate e uma derrota. Apesar de ter um saldo de gols na casa dos 49, o melhor ataque é do seu arqui-rival Lyon, com 61.

Na Champions League foi, ao lado do Barcelona, o único clube a bater 100% de aproveitamento na fase de grupos, com seis vitórias em seis jogos. O mais surpreendente, é que foram 25 gols feitos e nenhum sofrido, superando o ataque do Barcelona (23).

Em 2022, a equipe francesa conta com nove partidas disputadas, sendo sete vitórias e dois empates. Dentre estas vitórias, três foram de goleadas. Duas delas por 5 a 0, e uma, por 6 a 2.

Com isso, um provável PSG seria: Votikova; Lawrence, De Almeida, Cascarino e Karchaoui; Dabritz, Geyoro e Hamraoui; Diani, Baltimore e Katoto.

Expectativa do confronto

Há de se esperar uma partida incrível e bastante disputada. Ambas as equipes são bastante ofensivas e não vão abrir mão de jogar no ataque. Se de um lado os donos da casa contarão com sua torcida e o melhor ataque alemão, do outro, teremos o melhor ataque e defesa da atual edição da Champions League.

O espetáculo tem tudo para se tornar um dos melhores dos últimos anos, tanto pelo jogo coletivo, quanto individual. São várias atletas com extrema capacidade técnica e que poderão desequilibrar a partida à qualquer momento.