PixBet é o novo patrocínio máster do Santos e assumirá o lugar da antiga patrocinadora

O Santos terá o patrocínio máster da PixBet, assim, a casa de apostas irá substituir a SumUp, uma fintech, que é focada em máquinas de cartão e serviços financeiros, que nesta terça-feira (22) já oficializou o fim da parceria com Peixe em suas redes sociais.

A chegada da PixBet também irá causar a saída da casa de apostas Dafabet, já que ambas tem o mesmo seguimento e são concorrentes no mercado, a casa de aposta que fica no omoplata da camisa do clube não irá renovar, com isso abrindo espaço para que o Peixe busque mais um patrocínio para o local.

O acordo entre Santos e PixBet já teria sido fechado c algum tempo, o anúncio só não teria feito ainda por porque o clube ainda tinha contratos vigentes com a SumUp e com a casa de apostas DafaBet. O acordo para o principal espaço no uniforme deve ser anunciado nos próximos dias pelo clube.

Os valores que serão pagos ao clube ainda não foi divulgado, mas gira em torno de 50% a mais que o valor da antiga patrocinadora, que paga cerca de R$ 9 milhões ao Peixe.

O Santos será o 16° clube a ser patrocinado pela PixBet, quem vem crescendo cada vez mais dentro do mercado. Na elite, a casa de apostas também patrocina o América-MG, Avaí, Flamengo e Goiás. Já na Série B, os clubes patrocinados são; Cruzeiro, Guarani, Ituano, Ponte Preta e Vasco.

Além dos clubes citados à cima, a casa de apostas que é sediada no estado da Paraíba, também é patrocinadora de seis clubes locais; Auto Esporte, Botafogo, Campinense, São Paulo Crystal, Sousa e Treze.