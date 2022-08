Novorizontino marca no fim e arranca empate diante do Vila Nova

Na noite desse sábado (30), o Novorizontino empatou com o Vila Nova em um placar de 1 a 1, no Estadio Jorjão, em São Paulo. O gol do time paulista foi marcado pelo Bruno Silva, aos 47 do segundo tempo, enquanto do lado da equipe goiana, o atacante Neto Pessoa marcou o gol.

Com o resultado, o Vila Nova conquista os 18 pontos na zona de rebaixamento, e o Novorizontino estacionaram em 11º, com 27 pontos.

O jogo

A primeira etapa começou agitada para o lado do Novorizontino. Aos cinco minutos, Ronald fez uma jogada na entrada da área, mas acabou jogando a bola para fora. Aos 42 minutos, Neto Pessoa recebeu na área, dominou no peito e bateu, abrindo o placar. Mas foi dado impedimento no lance, mas depois de analisar o VAR, o árbitro validou o gol, 1x0.

Na segunda etapa, o Novorizontino entrou buscando o empate. Aos 5 minutos, Danielzinho tabelou com Ronaldo e bateu forte, mas a bola saiu para fora. Aos 12, foi a vez de Bochecha pegar um rebote e jogara de fora da área, mas o goleiro adversário conseguiu defender. Aos 23 minutos foi a vez do Vila Nova atacar, Jefferson avançou e tocou para Pablo Dyego, que bateu de primeira, mas mandou para fora. No finalzinho da partida, aos 46 minutos, Bruno Costa cortou para o meio e chutou no ângulo, deixando tudo igual no Estádio Jorjão

Próximos Compromissos

As equipes voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da 22ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Vila Nova recebe o Ituano, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 19h. Já no sábado, o Novorizontino joga contra o Londrina, no estádio Jorge Ismael de Biasi, às 19h.