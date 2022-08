"Muito orgulhosa", diz Pia Sundhage após primeiro título oficial com a Seleção Brasileira

A noite deste sábado (30), além de emocionante e gloriosa para a Seleção Brasileira, foi de marcas importantes primeiras vezes à experiente treinadora Pia Sundhage. Em dia que marcava exatamente três anos de sua chegada ao comando da Seleção Brasileira, a vitória de 1 a 0 sobre a Colômbia, que garantiu à Seleção Brasileira o octacampeonato da Copa América. Este foi também o primeiro título oficial da técnica à frente da Canarinho.

Além disso, a conquista fez com que Sundhage entrasse para a história como a primeira treinadora mulher campeã do torneio. Ela também comandou da primeira equipe da história a finalizar a competição sem sofrer gols.

"É sempre muito bom fazer algo que ninguém conseguiu fazer antes. Não ceder gols é impressionante e isso se deve a uma defesa sólida, com jogadoras experientes como a Tamires. Temos jogadoras mais jovens na frente da última linha e, para mim tem sido fantástico vivenciar a Copa América. Por tudo que já vi estando nos EUA, na China e na Suécia, em todas aquelas Copas e Olimpíadas, estou muito grata pela final e pela atmosfera, porque as duas equipes mereciam isso. E estou muito orgulhosa de ter vindo lá da Suécia e ganhado essa bela medalha, graças às minhas jogadoras. Muito obrigada", comemorou .

A técnica também já foi bicampeã olímpica e vice-campeã mundial com os Estados Unidos, além de ter conquistado a prata na Rio 2016 com a Suécia. Pia Sundhage chegou para comandar o Brasil defendendo a necessidade de mudanças e comandou um processo de renovação da equipe, visando à Copa do Mundo da Nova Zelândia e da Austrália 2023 e aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Análise da final

A treinadora também analisou a partida que definiu o campeonato. Para ela, a Seleção pode atuar melhor, mas os méritos das anfitriãs não passaram despercebidos.

"Não conseguimos manter a posse no meio de campo. Elas roubaram a bola nesse setor e nós não mudamos o ponto de ataque para usar as alas e alargar o campo. A Colômbia teve 12 ou mais contra-ataques na primeira meia hora de jogo. Isso significa que estamos perdendo a bola lá na frente, quando estamos avançando, e não fazemos o balanço defensivo. A Colômbia fez um ótimo jogo e foi muito inteligente ao recuperar a bola, ir ao ataque e nos pressionar", disse.

"Jornada fantástica e interessante"

O octacampeonato canarinho na Copa América veio após uma campanha impecável, com 100% de aproveitamento, seis partidas, seis vitórias, 20 gols marcados e nenhum sofrido. O torneio continental foi também a primeira edição de diversas de suas meninas, bem jovens, já que a treinadora resolveu dá um voto de confiança a "era jovem". Pia Sundhage falou como é trabalhar com as meninas e também falou de planos futuros.

“A jornada tem sido fantástica e muito interessante de várias formas. Eu aprendi muito sobre o jogo como um todo, mas também sobre o jeito sul-americano de jogar futebol. Tenho muito orgulho das jogadoras jovens que trouxemos para a equipe, elas se destacaram muito bem e acredito que daqui a alguns anos, no longo prazo, elas farão deste um time vencedor na Copa e nas Olimpíadas. Tenho muito orgulho do que fizemos até aqui e, dito isso, temos um longo caminho até chegarmos ao patamar das melhores equipes do mundo, mas, passo a passo, chegaremos lá".

Com o título, o Brasil está garantido na Finalíssima, torneio de jogo único entre os campeões da Copa América e Eurocopa. Neste domingo (31), Inglaterra e Alemanha decidem a Euro e o vencedor enfrentará o Brasil.