Chiquinho comemora classificação do Santa Cruz e cita concentração para seguir em busca do acesso

Na noite da última segunda-feira (1º), o Santa Cruz venceu o Retrô por 2 a 1 na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE. A partida foi válida pelo jogo de volta da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D e garantiu a vaga do clube coral nas oitavas de finais da competição. A partida de ida, no Estádio José do Rego Maciel, o Arruda, no Recife/PE havia terminado empatada por 0 a 0. O meia Chiquinho, um dos jogadores que chegaram para a fase decisiva da competição, avaliou a partida e falou sobre a classificação do Tricolor.

“Foi um jogo muito duro. Nós já sabíamos que iríamos encontrar grandes dificuldades, mas o nosso time é muito forte e guerreiro, então não desistimos nunca. Soubemos jogar o jogo e, graças a Deus, conseguimos conquistar essa classificação para a próxima fase. Estamos totalmente focados na busca pelo acesso para, aos poucos, ir colocando o Santa Cruz de volta entre os melhores”, disse.

Apesar da euforia pela grande classificação, o Santa Cruz não tem muito tempo para comemorar. A equipe coral já conhece o seu adversário nas oitavas de finais e já começa a sua preparação para os dois próximos jogos. Nas oitavas, a equipe pernambucana enfrentará o Tocantinópolis nos dois próximos fins de semana. Chiquinho contém a euforia e projeta os dois próximos duelos decisivos visando uma vaga nas quartas de final.

“Lógico que temos que comemorar, mas agora já passou. Vamos focar na preparação para os dois próximos jogos que irão definir o nosso futuro na competição. Agora toda partida é uma final e temos que jogar dessa forma, com sangue nos olhos e como se fosse o último jogo das nossas vidas. Sabemos da qualidade da equipe do Tocantinópolis, respeitamos muito eles, mas vamos buscar a nossa classificação para a próxima fase”, concluiu.