Na estreia de Lisca na Vila Belmiro, Santos enfrenta um embalado Fluminense

Nesta-feira (01) Santos e Fluminense se enfrentam, na Vila Belmiro às 20h (horário de Brasília), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro . Tanto a equipe quanto a equipe visitante entrarão em campo de olho na parte de cima da tabela de classificação.

Novo comando na Vila Belmiro

A partida marcará o encontro do técnico Lisca com a torcida do Santos, pela primeira vez comandando o alvinegro na Vila Belmiro. A equipe mandante, agora com certa distância da zona de rebaixamento, busca se aproximar do G-6.

Pela primeira vez, o técnico teve uma semana cheia de treinamentos para implementar as suas características na equipe. No setor defensivo, a evolução dos zagueiros Maicon e Luiz Felipe, que voltaram a treinar, é a boa notícia para o torcedor santista.

O comandante terá outros reforços, como o meia Sandry, também liberado e Vinícius Zanocelo, que cumpriu suspensão contra o Fortaleza. Por outro lado, o zagueiro Eduardo Bauermann, suspenso, está fora da partida. Além do defensor, Lucas Pires (lesão no joelho direito) e Alex (entorse no tornozelo direito) não estão disponíveis.

O sinal de alerta está ligado para Rodrigo Fernández, Camacho, Bruno Oliveira, Jhojan Julio e Marcos Leonardo, que estão pendurados com dois cartões amarelos.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon (Derick), Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez; Léo Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Invencibilidade contra um longo jejum

O Fluminense chega em alta para a partida na Vila Belmiro, somando 11 jogos de invencibilidade. Os tricolores ocupam a terceira posição no campeonato, com 34 pontos e buscam a vitória para seguir na caça ao líder Palmeiras. Entretanto, será necessária a quebra de um jejum: a equipe não vence o Santos fora de casa desde 2014, somando 7 jogos sem triunfo.

Vindo de vitória contra o Fortaleza, a equipe teve apenas dois treinos antes do confronto com o Santos. Um dos desfalques é o técnico Fernando Diniz, suspenso após receber o terceiro amarelo contra o Bragantino. Eduardo Barros, auxiliar técnico, é quem ficará à beira do campo na partida desta segunda.

Além do comandante, Manoel também está suspenso e será desfalque na equipe. Luccas Claro deve assumir a vaga, e o esperado é que a base da escalação das últimas partidas seja mantida. Felipe Melo e Marrony também cumprem suspensão. Alan (ainda não regularizado) e David Braz (dores na coxa direita), também não estão relacionados.

André, Caio Paulista, Yago Felipe e David Braz são os jogadores que podem ser suspensos, caso recebam um cartão amarelo no duelo.

Provável escalação do Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Caio Paulista; André, Nonato e Ganso; Matheus Martins, Arias e Cano.

Arbitragem:

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistente 1: Kleber Lucio Gil (SC)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Analista de campo: Jose Henrique de Carvalho (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)