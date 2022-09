Yann Rolim cita necessidade do CSA voltar a vencer para escapar do rebaixamento

O meia Yann Rolim, do CSA, falou sobre a importância do grupo evoluir nestas próximas partidas do Campeonato Brasileiro da Série B para confirmar sua presença na competição de 2023. Segundo o centroavante, o elenco tem condições para conquistar essa importante meta.

“Vamos continuar nos dedicando ao máximo para crescermos e para melhorarmos nosso desempenho em campo nesta reta final de temporada. Temos totais condições de terminar o ano com bons resultados”, disse.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo está focado no duelo com o Tombense, a ser disputado às 20 horas da próxima segunda-feira (26), no Estádio Rei Pelé, o Trapichão, em Maceió/AL.

“Vamos enfrentar uma grande equipe e temos que estar preparados. O grupo está muito motivado em fazer uma grande apresentação para vencer”, falou.