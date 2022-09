Destaque do Oeste em 2022, Thiago Nunes vê temporada como vital para amadurecimento

Um dos destaques na campanha que culminou no acesso do Aruko no ano passado à segunda divisão do Campeonato Paranaense, o zagueiro Thiago Nunes retornou ao Oeste em 2022, onde atuou durante grande parte da temporada. Pelo time de Barueri foi um dos principais nomes da equipe com atuações consistentes em diferentes competições. Entre essas, estão participações na Série A2 do Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D.

Vestindo a camisa do Rubrão, foi titular na maioria das 36 partidas realizadas pelo time. Além disso, também teve participação ofensiva importante e contribuiu com três gols marcados ao longo dessas disputas. Diante do atual momento da carreira, o defensor analisa os processos pelos quais passou e que estão possibilitando o seu amadurecimento.

"Só tenho que agradecer a todos os envolvidos pela confiança depositada em mim, pois tudo foi fruto de muito esforço e dedicação. Com certeza, os empréstimos que tive me ajudaram a ganhar um pouco mais de experiência e amadurecimento. Por onde passei sempre fui profissional para poder ter uma evolução e colher bons frutos", contou.

Emprestado ao Trindade, clube que busca o acesso em Goiás, para a sequência da temporada, Thiago Nunes também ressalta os planos que possui visando a continuidade da carreira.

"Para a sequência de minha carreira eu espero por grandes passos, sempre disputando grandes campeonatos. Mas para isso é necessário muito esforço, foco e dedicação. Isso eu tento implantar no meu dia a dia para que eu possa me aproximar cada vez mais dos meus objetivos", concluiu.