Recém-chegado no Oeste, Lucão fala sobre preparação para a Copa Paulista

A equipe do Oeste segue em preparação para a estreia contra o Primavera na Copa Paulista de 2023. Um dos reforços do Rubrão para o torneio foi o zagueiro Lucão, de 25 anos. O jogador disputou oito partidas com a camisa do São Caetano na última Série A2 do Campeonato Paulista. O atleta falou sobre esse momento.

“A preparação está sendo intensa. Começamos já há algum tempo para que a comissão pudesse ter tranquilidade em trabalhar todos os aspectos necessários para chegarmos bem na estreia e manter um bom nível durante a competição. Enfrentamos a forte equipe do Palmeiras e podemos ter um bom parâmetro de como estão caminhando as ideias”, disse.

Há meses de preparação, o Rubrão encarou uma série de amistosos em busca do aprimoramento da equipe. Um deles inclusive contra o Palmeiras durante a pausa para a Data FIFA. Lucão também acumula passagens por clubes como Cabofriense, Portuguesa-RJ, Taubaté, Portuguesa Santista e Água Santa, além de uma passagem por Setúbal, de Portugal.

O Oeste está no Grupo 2 da Copa Paulista ao lado de Ponte Preta, Juventus, Primavera, XV de Piracicaba e RB Bragantino. O atleta também falou sobre os objetivos do clube na competição estadual.

“Esperamos fazer a melhor campanha da história do Oeste no torneio. Dito isto, já dá para imaginar que nosso maior objetivo é o título e claro, buscar uma vaga na Série D do ano que vem”, finalizou.