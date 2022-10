Após vitória, Ceni pede concentração à equipe em reta final: "Para levar São Paulo ao lugar mais alto possível"

Após a partida vitoriosa do São Paulo contra o Juventude, neste domingo (23), o técnico Rogério Ceni comentou sobre a importância da vitória e também destacou o aproveitamento positivo que o grupo vem tido em partidas fora de casa. Além do objetivo de conquistar a vaga para a Libertadores.

Durante a partida, o Tricolor teve domínio em boa parte do jogo. Após o segundo gol de Reinaldo, marcado no segundo tempo, a equipe buscou administrar o placar favorável de 2 a 1.

Resultado positivo

Ceni elogiou o resultado pelo fato de que outras equipes que enfrentam o Juventude costumam passar dificuldade jogando contra a equipe dentro de casa.

Para conquistar em definitivo a vaga para a Libertadores, o técnico espera que a equipe tenha concentração para os próximos compromissos, principalmente nos dois jogos dentro de casa, contra Atlético Goianiense e Atlético Mineiro.

“É ter concentração para completar os 77 jogos que vamos completar no ano, e tentar o maior número de vitórias para levar o São Paulo até o lugar mais alto possível”.

Aproveitamento

Sobre o aproveitamento do clube nos últimos cinco jogos, Rogério exalta principalmente o rendimento fora de casa, mas que não descarta bons resultados conquistados dentro de casa, como por exemplo contra o Coritiba. “Esperamos vencer os próximos compromissos e chegar a 50 pontos contra o Atlético Goianiense, mesmo sabendo que não é fácil”.

E ao final, Rogério Ceni elogiou o lateral Reinaldo, que marcou os dois gols que deram a vitória ao clube, e chegou a marca histórica de 32 gols com a camisa tricolor, se tornando o maior artilheiro da posição na história do clube. O comandante ainda comentou sobre uma possível renovação do atleta junto ao clube.

“É um jogador que tem muita qualidade técnica, bate muito bem na bola, além de ser muito refinado tecnicamente para um lateral esquerdo. Não é mais um garoto, mas ainda está com uma idade boa, então é uma questão do clube para conversar conversar com ele, nessa parte eu não me meto”, disse.