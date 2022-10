Com dois de Reinaldo, São Paulo vence Juventude e entra no G-8

Em um bom jogo, Juventude e São Paulo se enfrentaram na tarde deste domingo (23), no Alfredo Jaconi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os paulistas levaram a melhor no duelo, que terminou em 2 a 1. O nome do jogo, foi o lateral tricolor, Reinaldo, que entrou para a história do clube ao marcar os dois gols do time na partida. Pelo Juve, Capixaba descontou.

Mesmo com a derrota para os paulistas, os gaúchos passaram longe de fazer um jogo ruim. A equipe conseguiu impor sua proposta de jogo, mas por conta de falhas de posicionamento acabou sofrendo os dois gols.

Com os dois gols marcados, Reinaldo superou Gustavo Nery e se tornou o maior lateral-esquerdo artilheiro da história do Tricolor.

Partida

O Tricolor iniciou tendo o domínio da partida. Os paulistas rodavam a bola em busca de espaços para se infiltrar na defesa do Juve, que se defendia muito bem e atacava de forma rápida quando recuperava a bola. A partida ficou assim até os 30 minutos, onde surgiram os gols.

Aos 35 minutos, Reinaldo abriu o placar de cabeça para o São Paulo, mas, logo em seguida o Juventude empatou com Capixaba. Após os gols, a partida ficou lá e cá. E ao final, as duas equipes tiveram chances de ampliar o marcador. Mesmo com poucas oportunidades claras, os times fizeram um bom primeiro tempo.

O segundo tempo começou com superioridade do Tricolor Paulista, que logo aos nove minutos marcou o segundo gol, com Reinaldo de novo. Após o gol, o Juve tentou ser mais agressivo ofensivamente, mas não deu trabalho para Felipe Alves. Com a vantagem, o São Paulo apenas administrou o placar.

Gol nos dois lados

A partida começou com o jogo sendo controlado pelo São Paulo. Os paulistas rodavam a bola de um lado para o outro em busca de espaços. Já o Juventude, se defendia e aguardava o momento para contra atacar.

Aos 15 minutos, após rodar a bola pelo campo, Rafinha levantou na área e Calleri subiu mais alto do que a zaga para cabecear, mas a bola saiu, passando bem perto da trave do goleiro jaconero.

Mesmo tendo controle da posse de bola na maioria das vezes, o São Paulo criava pouco, e quase não oferecia perigo ao gol do Juventude. Diferente do Jaconero, que em suas chegadas ao ataque, dava sustos no torcedor tricolor.

O atacante Calleri voltou a aparecer aos 33 minutos, em mais um cabeceio perigoso.

Em mais uma bola levantada na área, o São Paulo aproveitou e abriu o placar no Alfredo Jaconi. Após jogada pelo lado direito, João Moreira levantou a cabeça e cruzou, a bola passou por todo mundo, mas quem chegava de surpresa era Reinaldo, que de peixinho, empurrou pro fundo do gol.

Porém, o empate do Juventude veio logo em seguida, com Capixaba. Elton recebeu da direita, dominou no peito e deu um belo passe para Capixaba, que teve tempo de dominar e estufar as redes para deixar tudo igual para o Juventude.

Após os gols, a partida ficou dinâmica com os dois times atacando e se defendendo, durante o primeiro tempo o Juve buscou chegar ao gol por meio de chutes de fora da área com Chico e Rafinha. O Tricolor também teve oportunidades de ampliar o placar ao final dos primeiros 45.

Administrando a vitória

O segundo tempo começou da mesma forma que o primeiro, com o São Paulo dominando as ações, forçando o Juventude a se defender. Quando o jaconi recuperava a bola, Pitta era acionado para armar o contra ataque verde-branco.

Mas diferente do primeiro tempo, no segundo, o gol saiu mais cedo. O Tricolor marcou o segundo aos nove minutos, mais uma vez com Reinaldo. Após a bola sobrar na entrada da área, o lateral chutou forte, a bola desviou no defensor jaconero e entrou.

O segundo gol sofrido tornou as coisas mais difíceis para o Juventude, que precisou se expor em campo, o time conseguia atacar mas errava na hora de tomar as decisões finais.

Com o resultado a seu favor, o Tricolor Paulista abdicou da intensidade no ataque. O time deixou de forçar as jogadas e passou a cadenciar o jogo, também para evitar um empate do Juventude.

Ao final da partida, o São Paulo trocava passes no campo de ataque para matar o tempo.

Os paulistas ficaram muito perto de marcar o terceiro com Galoppo, já nos acréscimos. O meia recebeu um cruzamento e finalizou com uma linda bicicleta, mas Pegorari fez uma linda defesa.

Como fica?

Com a vitória, o São Paulo alcança os 47 pontos, e fica na oitava posição, empatado em pontos com o Atlético-MG, que está em sétimo por ter uma vitória a mais, na briga por uma vaga na Libertadores. O Tricolor enfrenta o Atlético-GO na quinta-feira (27), no Morumbi, às 19h.

Já o Juventude, segue com 21 pontos, na lanterna do campeonato. A equipe viaja até Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG.