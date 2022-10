Felipão pede simplicidade aos seus comandados após derrota do Athletico

Na noite desta terça-feira (26), o Athletico-PR foi derrotado pelo Palmeiras por 3 a 1, na Arena da Baixada, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari em entrevista coletiva, o comandante pediu "simplicidade" ao time para tentar uma vitória contra o "favorito" Flamengo.

"Hoje não tivemos um bom resultado a partir do momento que tivemos um gol (marcado pelo Palmeiras) e uma expulsão. Ficamos numa inferioridade. Vi a equipe fazer 70% do que pretendemos (no sábado). Fazer as coisas simples. Quando não fazemos o simples, perdemos para nós mesmos. O Palmeiras mereceu os gols. Até os 12 minutos, na hora do gol, o Palmeiras não teve uma dessas oportunidades que teve depois. Torcer para os erros não se repetirem".

O técnico também projetou o duelo contra o Flamengo, pela final da Libertadores.

"Nós sabemos que o Flamengo tem capacidade e qualidade, e nós temos também, desde que façamos o que sempre fizemos na Libertadores. Em alguns jogos agora estamos fazendo um pouco diferente. Estamos perdendo para nós próprios. Entregamos o jogo hoje. Além do gol, a expulsão. A gente não pode agir dessa forma contra qualquer equipe. Quando se dá essa vantagem, paga-se o preço", completou.

"Podemos complicar"

Felipão é técnico brasileiro com mais finais na história, jogou o favoritismo para o lado carioca e se colocou como um defensor da decisão em jogo único.

"Eu gosto de jogo único. Acho que, dependendo das equipes, não existe um favoritismo total, embora a gente reconheça que o Flamengo é o favorito do jogo, não existe um favorito total num jogo único. Se nos comportamos com alguma qualidade, com simplicidades, podemos complicar e sair com o título", disse o treinador.

Sequência na temporada

Com 51 pontos, o Athletico é o sexto colocado. O Furacão volta a campo contra o Flamengo no sábado (29), às 17h, em Guayaquil, pela final da Libertadores. No Brasileiro, o Furacão encara o Goiás, no dia 2 de novembro, na Arena da Baixada.