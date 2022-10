Com reservas, Athletico-PR recebe empolgado Palmeiras antes da final da Libertadores

Com seus reservas, o Athletico-PR reencontra o Palmeiras nesta terça-feira (25), às 21h45, na Arena da Baixada, agora pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca a última antes do Furacão viajar para disputar a final da Libertadores, ao mesmo tempo que pode ser, com combinações de resultados, o jogo onde o Palmeiras confirmará a conquista do Brasileirão.

O Furacão está na sexta posição, com 51 pontos, ficando três pontos acima do Atlético-MG e quatro do São Paulo, além de quatro abaixo do Fluminense, mas já apenas com olhos para a final da Libertadores no próximo sábado (29). O Palmeiras lidera a competição com 71 pontos, ficando 10 acima do vice-líder Internacional. Caso vença hoje e o Inter seja derrotado na rodada, o Palmeiras confirmaria o título do Brasileirão, ficando 13 pontos acima do Inter com 12 em disputa nas próximas quatro rodadas.

A partida marca o reencontro de Athletico e Palmeiras após a semifinal da Libertadores, onde o Furacão eliminou o Verdão, vencendo a ida por 1 a 0 na Arena da Baixada e empatando em 2 a 2 a volta no Allianz Parque, conquistando assim a vaga em sua segunda final da história na competição.

Weverton e Fernandinho na partida de volta da Libertadores (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

A despedida antes de ir ao Equador!

O Athletico já está com a cabeça na final da Libertadores, mas voltar a vencer é um objetivo para chegar no Equador sem pressão além do necessário. E enfrentando o Palmeiras o Furacão vem de uma goleada sofrida fora de casa por 4 a 2 para o Bragantino no sábado (22), que saiu na frente com Erick e ampliou com Popó e Luan Cândido, enquanto Vitor Bueno e Vitinho descontaram, mas Luan marcou mais um e fechou o placar.

Felipão não terá três jogadores para essa partida, não podendo contar com Julimar, Reinaldo e Marcelo Cirino, todos lesionados e de fora da última partida antes da grande final.

O provável time do Athletico Paranaense para a partida, sendo um completamente reserva, é: Anderson, Orejuela, Pedro Henrique, Nigo Hernández e Pedrinho; Hugo Moura, Erick, Léo Cittadini e Terans; Rômulo e Vitor Roque.

Tá chegando a hora!

O Palmeiras do outro lado está cada dia mais próximo do título do Brasileirão e busca a vitória para, com uma derrota do Inter, já confirmar a taça. E isso se dá também por chegar de vitória contra o Avaí no último sábado (22), com gols de Gustavo Scarpa, Dudu e Vanderlan.

Abel Ferreira terá força quase máxima para o confronto, não tendo apenas os já lesionados de longa data Raphael Veiga e Jailson, que não voltarão ao gramado nessa temporada.

Com seus titulares para um possível jogo do título, o Palmeiras vai a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke, Dudu e Rony.

GRU ✈️ CWB



Nossa segunda-feira foi de treino e viagem! Pelas lentes da TV Palmeiras/FAM, veja os detalhes do nosso trajeto rumo a mais uma decisão ➤ https://t.co/D3KEF8abEE#AvantiPalestra pic.twitter.com/W16LD3y6BH — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 25, 2022

Arbitragem e transmissão

Com toda a equipe vinda de Santa Catarina, Braulio da Silva Machado será o comandante do apito, tendo Kleber Lucio Gil e Alex dos Santos nas bandeiras, além de Rodrigo D’Alonso Ferreira no comando do VAR.

A partida terá transmissão apenas por canais de streaming, ficando na Furacão Live e no canal da TwitchTV do Casimiro. Você pode acompanhar todos os lances e emoções no tempo real aqui na VAVEL Brasil!