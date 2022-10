São Paulo marca no último minuto e arranca vitória contra Atlético-GO

Na noite desta quinta-feira (27), São Paulo e Atlético-GO se enfrentaram no Estádio do Morumbi. O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, colocou frente à frente clubes com objetivos distintos, o São Paulo, ainda sonhando com vaga na Libertadores, e o Atlético, buscando sair da zona de rebaixamento.

Em jogo com emoção até o fim, o tricolor paulista levou a melhor e venceu por 2 a 1, com gols de Calleri e Luan. Baralhas descontou para o Atlético-GO.

Brilho do artilheiro

O São Paulo começou tomando a iniciativa do jogo e trocando muitos passes na busca pelo gol. Porém quem teria a primeira boa oportunidade da partida seria o Atlético. Aos 5 minutos Wellington Rato recebeu a bola na intermediária do ataque, e achou um belo toque para Airton na área. O camisa 7 dominou e bateu cruzado exigindo grande defesa de Felipe Alves.

O tricolor daria a resposta pouco depois, aos 12. Reinaldo recebeu na esquerda e deu um toque de primeira para Luciano. O atacante dominou e chutou cruzado na trave. No rebote, Calleri faz o gol, mas em posição de impedimento assinado pelo assistente.

Mas o ímpeto do atacante argentino logo seria premiado. Aos 21 Luciano avançou na intermediária do ataque, tentou achar espaço para o chute, mas escolheu tocar para Patrick passando na esquerda. O meia chegou cruzando de primeira, e Calleri apareceu entre os zagueiros chutando para marcar.

O Goianiense só voltou à dar as caras de forma perigosa no campo de ataque aos 32, em finalização forte de Luiz Fernando de fora da área. Assim, o primeiro tempo se encerrou sem nova alteração no placar, 1 a o para o tricolor paulista.

No ultimo lance

O segundo tempo começou com uma nova perspectiva. Com a vantagem no marcador, o São Paulo recuou e ficou armado na espera de um contra-ataque. O Atlético, por sua vez, passou à pressionar mais na marcação e jogar adiantado.

Durante certo período, o que se viu foram muitas chegadas na frente de ambos os lados, muitas disputas de bola, mas poucas chances reais sendo criadas.

Esse panorama seria alterado aos 26, quando Rafinha tentou o lançamento para sair jogando e Baralhas interceptou. O volante ajeitou de peito e acertou lindo chute de fora da área para empatar a partida.

Animado com a igualdade no marcador, o Dragão partiu para cima. Aos 34 Luiz Fernando recebeu de Churín, dominou tirando da marcação e bateu firme obrigando o goleiro Felipe Alves à fazer grande defesa.

E no apagar das luzes, quando o resultado parecia definido, veio o ato final da partida. No último minuto Wellington fez boa jogada pela esquerda, chegou na linha de fundo e cruzou. A bola ficou viva na área e Renan saiu para dar um soco na bola. Luan, na sobra, dominou e chutou de direita para fazer o gol da vitória do São Paulo, 2 a 1.

Classificação e próximos compromissos

Com o resultado, o São Paulo ocupa a 8ª colocação, com 50 pontos. O próximo desafio do tricolor será contra o Atlético-MG, na terça-feira (1), às 21h30, também no estádio do Morumbi.

Já o Atlético-GO se encontra na 17ª posição, com 33 pontos. O Dragão terá como próximo adversário o Santos, na quarta-feira (2), às 19h.