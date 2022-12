Destaque do Sub-17, lateral Kauan aparece na lista do Ituano para a Copinha

O Ituano tem em sua história recente, boas revelações de jogadores, que rapidamente fizeram sucesso e saíram do Brasil, são os casos do atacante Gabriel Martinelli,, e do zagueiro da Lazio, Luis Felipe.

Desta vez, a base do Galo de Itu parece lapidar mais uma joia, o lateral Kauan. Capitão da equipe sub-17, o lateral é um dos nomes da equipe paulista para disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

“Tivemos uma grande temporada em 2022, nosso elenco do sub-17 conseguiu bons resultados no Paulista. Particularmente tive bons desempenhos, onde pude ajudar meus companheiros e me destacar. Ser o capitão da equipe acho que também pode ter ajudado a conquistar está oportunidade”, afirmou Kauan.

O defensor é titular absoluto na lateral do Ituano, e ajudou o time a chegar até a terceira fase da Copinha, quando caiu, com um grupo difícil que tinha Ponte Preta, Comercial e Palmeiras, o galo ficou em terceiro, e não conseguiu avançar.

“A Copinha é o grande sonho de todo garoto de base. A gente sabe que se formos bem na competição, temos chances de sermos utilizados no profissional, às vezes somos vendidos já para Europa, enfim, pode ser um divisor de águas na nossa carreira”, destacou o capitão.

Integrante do Grupo 21, o Ituano na primeira fase disputou contra Desportivo Brasil, CRB e Camboriú, por uma das duas vagas na próxima fase da competição. Sedeado em Porto Feliz, o time não jogará em casa, entretanto, Kauan acredita na classificação:

“Temos um elenco muito sólido, com bons nomes, e a presença de jogadores que já até mesmo chegaram a ser relacionados para o profissional. São apenas 26 km de distância entre Porto Feliz e Itu, um trajeto de meia hora pela estrada, acredito que mesmo jogando fora de casa, teremos grande apoio da nossa torcida em busca da classificação. Nos estarmos no mata-mata”, ressalta o lateral.