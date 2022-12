Decisivo em 2022, meia Yuri projeta 2023 pelo sub-17 do Atlético-GO: "Muito trabalho"

Quem disse que um Raio não cai duas vezes no mesmo lugar? No caso do meia Yuri Alves, de 16 anos, o Raio apareceu em até três decisões - Yuri marcou gol em todas as três decisões estaduais nos últimos três anos.

O jovem jogador - apelidado de Raio - é tido como uma joia bruta do Dragão. Em novembro, o garoto fez o gol de empate na final entre Atlético-GO e Vila Nova pela Taça Mané Garrincha sub-17 e levou a decisão aos pênaltis. Na disputa, deu Dragão.

“Marcar, seja em final ou o que for, é uma sensação única de ter. Sou grato a Deus por ter permitido me sentir iluminado. Treino muito e me dedico muito para poder buscar essa sensação de ser decisivo. Fico muito feliz por ajudar minha equipe com qualquer rendimento positivo em campo. Creio que os gols são consequência de muito trabalho”.

Entre 2018 e 2022, Yuri marcou gols nas três decisões de estadual de base que disputou - sub-13, sub-15 e sub-17. O Raio do Dragão acredita que o trabalho duro compensa. Após a Copinha, o sub-17 se reapresenta para voltar as atenções ao Brasileiro Sub-17 e Goiano Sub-17.

“Eu procuro sempre estar perfeito, mas sei que posso mais e mais, então boto isso em minha mente que nunca está tudo perfeito. Sempre tem que ter mais treino e aprender cada dia mais para me evoluir mentalmente e dentro de campo”, analisou.