“Tivemos algumas coisas bem feitas, outras precisamos melhorar”, diz Vítor Pereira após goleada do Flamengo

Em mais um jogo no Campeonato Carioca, o Flamengo recebeu o Nova Iguaçu nesta sábado (21) e goleou por 5 a 0, com dois gols do Pedro e Gabigol. Fabrício Bruno completou o placar para o time rubro-negro.

A equipe chegou aos 10 pontos no Campeonato Carioca, ficando na liderança isolada e com um jogo a mais na classificação do torneio. O Mengão ainda não perdeu, jogando quatro vezes, vencendo três e empatando uma.

Depois do jogo, o técnico Vítor Pereira comentou sobre o resultado, alegando que a equipe ainda precisa melhorar em alguns pontos: ''O resultado não é o mais importante, porque o nível das equipes é diferente. Gostei do espírito da equipe, dos que jogaram e dos que ficaram de fora. É um espírito de grupo. Deu para equilibrar a minutagem, à procura de mais soluções. Tivemos algumas coisas bem feitas, outras precisamos melhorar. Satisfeito com o jogo e com os gols, além de não termos sofrido.''

''É uma semana importante, porque se aproxima de uma final. O próximo jogo, provavelmente teremos um misto, até porque acreditamos na segunda equipe também'', comentou Vítor sobre a minutagem dos principais jogadores em semana de Supercopa do Brasil.

''Em termos ofensivos, essa equipe, se bem estimulada, eles têm capacidade para criar problemas para qualquer equipe. O meu desafio é fazer essa equipe defender bem em todos os momentos, quando perdermos a bola. Esse balanço defensivo exige uma agressividade quando perdemos a bola, ter gente na zona da bola para pressionar. Isso tem que ser algo automático para eles.''

''O nível do Palmeiras não é esse, o jogo deles não é esse, é muito diferente. Estaria mentindo se buscasse semelhanças com o jogo de hoje. Mesmo assim, há coisas que precisam começar a ser constantes no nosso jogo que pudemos trabalhar. Reação à perda de bola, ao contra-ataque da equipe. Mesmo em um nível diferente, dá para trabalhar aspectos, evoluir fisicamente. É sempre bom ganhar, fazer gols, aumentar a confiança'', concluiu o treinador.