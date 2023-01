Com dois de Pedro e Gabigol, Flamengo goleia Nova Iguaçu no Carioca

Precisando vencer para espantar a má impressão do jogo contra o Madureira, o Flamengo entrou em campo contra o Nova Iguaçu com um time mesclado. Vítor Pereira rodou um pouco o elenco, visando a melhor preparação para a final da Supercopa e deu certo. O Rubro-Negro goleou por 5 a 0.

Pedro e Gabigol foram os principais destaques. O camisa 9 começou como titular e marcou dois, sendo um em cada tempo, enquanto o 10, entrou aos no intervalo, mas precisou de apenas 20 minutos em campo para estufar as redes duas vezes.

Primeiro tempo com dois gols e expulsão no Nova Iguaçu

O Mais Querido demorou um pouco para engatar na partida, mas depois que Pedro abriu o placar foi só correr pro abraço. O camisa 9 balançou as redes ainda na primeira etapa, aos 12. No lance, Pulgar roubou a bola e deu para Matheuzinho. O lateral fez boa jogada individual e tocou em Pedro na área, que mandou pras redes.

Com resultado positivo e menos pressão, o Mengão seguiu em cima e marcou o segundo. Aos 29, Cebolinha cobrou falta na cabeça de Fabrício Bruno, que só teve o trabalho de sair pra comemorar: 2x0. Cebolinha, aliás, foi um dos grandes destaques do primeiro tempo. Insinuante, ele arriscou dribles, chutes e teve bastante movimentação.

Aos 42, Matheus Alves conseguiu deixar a partida ainda mais fácil para o dono do Maracanã. Ele cometeu uma falta em Marinho, mas já tinha cartão amarelo – recebido 10 minutos antes –, assim, recebeu o vermelho e foi pro chuveiro mais cedo.

Gabi marca dois com 20 minutos em campo e Flamengo goleia no Carioca

Foto: Paula Reis / Flamengo

No início do segundo tempo, o técnico Vítor Pereira promoveu três alterações: Léo Pereira, Thiago Maia e Gabigol entraram para dar mais mobilidade e descansar Fabrício Bruno, Gerson e Matheus França, respectivamente.

Com um a mais, ficou ainda mais fácil para o Rubro-Negro, que já tinha 2 a 0 no placar. Aos 16, Gabigol marcou o terceiro. Arrascaeta lançou para Matheuzinho, que ajeitou para o camisa 10 mandar pro gol. Cinco minutos depois, aos 21, Gabi fez novamente sua comemoração. Ele recebeu o cruzamento de Filipe Luís e cabeceou no cantinho: 4x0.

Ainda deu tempo para mais um gol. Aos 28, Pedro fechou o placar após cruzamento de Arrascaeta. Ele cabeceou no ângulo, marcando um belo gol.

Agenda

Flamengo e Nova Iguaçu voltam a campo no meio de semana. Na terça (24), às 21h10, o Rubro-Negro encara o Bangu, no Raulino de Oliveira. No dia seguinte, quarta-feira (25), o Nova Iguaçu encara o Audax, fora de casa.