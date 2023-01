Ferroviário faz três e coloca Ceará na lanterna do Nordestão

Foi uma noite para esquecer do Ceará, mas bom para o Ferroviário que aplicou 3 a 0, no Estádio Presidente Vargas, e saltou para a primeira posição do Grupo A da Copa do Nordeste. Em um jogo de amplo domínio, Ciel comandou as ações marcando duas vezes e Erick Pulga fez o segundo em um gol digno de Puskas, com isso empurrando o alvinegro para a lanterna da competição nordestina.

Ciel abre o placar e Erick Pulga marca um golaço

O Clássico da Paz começou com uma correria de ambos os lados e equivalência nas finalizações, iniciando com o Ceará. Em um lançamento para o Janderson que estava sozinho, ele tentou no canto e o goleiro Douglas teve trabalho de afastar o perigo pela primeira vez. O Ferroviário respondeu minutos depois com Felipe Guedes, ele dominou o cruzamento e arriscou colocado, a bola carimbou o travessão.

Entretanto, quando tudo estava equilibrado, o Ciel começou a aparecer no confronto. Em uma belíssima trama, o atacante aplicou um lindo calcanhar, Erick Pulga triscou na medida para o Felipe Guedes que só parou na chegada de Luiz Otávio que não teve outra alternativa a não ser fazer a penalidade. Na batida, Ciel botou alto no canto esquerdo e o goleiro Richard nem saiu na foto: 1 a 0.

A partir da abertura da contagem só deu Ferrão e agora abafando os donos da casa. Por volta da meia hora do relógio, em um lance incrível, o Deizinho se atrapalhou na cabeçada com o seu companheiro e embaixo da rede, tirou a chance de aumentar, na sobra Ciel cabeceou firme e Richard defendeu.

No entanto, quando tudo estava caminhando para que o resultado se mantivesse na primeira etapa, Erick Pulga tratou de realizar uma pintura. O atacante tomou a sobra de bola, invandiu à área, tirou dois marcadores e botou no cantinho, aumentando a contagem e só dando tempo de encerrar a primeira etapa após esse belo gol.

Ciel coloca o último prego no caixão Vovô

Na volta do intervalo o jogo ficou mais equilibrado, com as duas equipes pouco procurando a rede até os 20 minutos, quando o Ferroviário colocou um banho de água fria nas pretensões do rival. Em falta cobrada na ponta esquerda, Ciel mandou uma bomba direta e o goleiro Richard nem viu a cor da bola, com isso fechando a conta: 3 a 0.

Apenas na parte final que o duelo voltou a melhorar e foi com o centro-avante alvinegro Chay que aproveitou uma sobra após a bola levantada no escanteio e emendou de primeira, passando rente ao poste esquerdo, mas sem susto para o goleiro Douglas.

Então após esse lance, os jogadores do Ferroviário trataram de levar a partida até o fim e com direito a olé da torcida tricolor, além do protesto no lado alvinegro, o jogo acabou com o Tubarão se saindo melhor no primeiro clássico cearense do ano.

Sequência

Na última colocação do Grupo A da Copa do Nordeste, Ceará terá que esquecer esse resultado negativo e agora volta as atenções para o Campeonato Cearense onde enfrenta o Pacajus, nesta quarta-feira (25). Enquanto o Ferroviário fica tranquilo na liderança e terá um duelo contra o Atlético-CE, também pelo Cearense.