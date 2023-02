Internacional vira contra Athletico-PR e vai às semis da Supercopa do Brasil Feminina

O Internacional não tomou conhecimento e goleou o Athletico-PR por 5 a 1, no Beira-Rio, pela primeira fase da Supercopa do Brasil Feminina. Verônica abriu o marcador para o Furacão, porém, não perdurou por muito tempo e chegou ao passeio das Coloradas. Roberta, Belén Aquino, estreou com pé direito e marcou duas vezes, Bruna Benites e Djeni carimbaram a vaga para as semifinais da competição.

Virada na etapa inicial

O confronto inédito começou animado. Logo aos três minutos, Verônica aproveitou cobrança de escanteio e teve apenas o trabalho de escorar ao ficar sozinha na segunda trave. As Coloradas não sentiram e buscaram a igualdade um minuto depois. Djeni fez boa jogada individual, tocou para Sandoval cruzar pela direita. Belén Aquino, finalizou, a zaga corta em cima da linha, mas Roberta coloca dentro das redes.

Apesar do jogo ficar faltoso, o Inter alugou o campo defensivo do Furacão, que tinha dificuldades de sair para ameaçar as adversárias. Aos 21, as comandas de Brenno Basso chegaram, quando Rafinha recebeu enfiada de Camila Pini, mas bateu fraco, facilitando a defesa da goleira de Gabi Barbieri. O mesmo erro não aconteceu com a estreante Aquino que virou com golaço. Paty Llanos encontra Fany Gauto no meio, que toca de primeira para a uruguaia tocar por cobertura para cima de Renatinha.

Veronica pedalou na frente de Isa Hass, encontrou espaço e bateu firme. A goleira voou para espalmar. O Athletico tentava crescer durante o jogo. Faltou combinar com o Inter que ampliou a vantagem. Fany Gauto cobrou escanteio e Bruna Benites testou para fazer o terceiro tento antes do intervalo.

Goleada concretizada

As Gurias mantiveram o ímpeto na segunda etapa e marcaram o gol da goleada. Aquino foi acionada na área e finalizou rasteiro, não dando chances a Renatinha. A atacante quase fez seu hat-trick, quando deixou Rafinha no chão e acabou sofrendo a falta de Nayara dentro da área. Pênalti. Djeni cobrou forte no canto direito, a goleira até acertou o lado, mas nada pôde fazer.

Brenno Basso tentou dar sangue novo para o meio-campo com as entradas de Duda Tosti e Giovanna nos lugares de Nathália e Rafinha. O ritmo do jogo caiu, ainda mais com o placar praticamente definido. Com o passar do tempo, as comandadas de Maurício Salgado administraram a vantagem criada. Na reta final, o Furacão ainda contou com o poste para evitar o aumento do prejuízo. Djeni cobrou falta com veneno, Renatinha até acompanhou, mas a redonda explodiu no travessão.

O que vem por aí

Agora, o Internacional aguarda o adversário da semifinal, que sairá do confronto entre Corinthians x Atlético-MG. O jogo vai acontecer neste domingo (5), às 10h30 (de Brasília).